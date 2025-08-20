Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 11:28

Минобороны Израиля утвердило план захвата Газы

Фото: Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац одобрил операцию по захвату города Газа «Колесницы Гидеона — 2», сообщает гостелерадиокомпания Kan. В ближайшее время в стране объявят о дополнительной мобилизации резервистов.

После проведения операции город Газа изменит свой облик и больше не будет выглядеть как прежде, – сказал Кац.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна создаст альтернативное гражданское управление в секторе Газа. По его словам, этот шаг станет частью плана завершения конфликта, включающего разоружение ХАМАС, возвращение заложников, демилитаризацию региона и контроль безопасности анклава.

Нетаньяху также заявлял, что прекращение огня в секторе Газа без разгрома движения ХАМАС приведет к «бесконечной войне». По его словам, в этом случае зверства будут повторяться вновь и вновь.

Премьер-министр подчеркнул, что Израиль настаивает на постоянном контроле безопасности в Газе как обязательном условии прекращения конфликта. Он отметил, что ХАМАС категорически отвергает эти требования, стремясь к полному выводу израильских сил из всего сектора, включая Филадельфийский коридор и приграничные зоны.

Израиль
сектор Газа
Исраэль Кац
захват
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ФСБ выяснила у задержанных под Брянском диверсантов подробности работы
Стала известна опасность газированной воды для детей
В России может появиться специальный мессенджер для детей
Командир украинской ДРГ назвал виновного в подрыве автомоста под Брянском
На Белгородчину напала «Баба-Яга»: как ВСУ атакуют Россию 20 августа
В России резко вырастут цены на техосмотр
Невыносимая вонь с птицефабрики «терроризирует» россиян уже третий год
Экономист раскрыл схему мошенничества с «серыми» сим-картами
Стало известно, как будет происходить изъятие земли по новым правилам
Россиянка получила 15 лет за снимки мест российских средств ПВО
«Не стоит принимать за истину»: Маск осудил WSJ за новость о его партии
Экс-замглавы российского региона задержали при попытке уехать из страны
Захарова обрушилась на «позорников» с Банковой, прикрывающихся украинцами
В Ozon отреагировали на сообщения о логистическом коллапсе
Правительство утвердило план борьбы с киберпреступниками
Назван неожиданный участник «Интервидения-2025»
С осени вступят в силу новые трудовые нормы для подростков
Названо побочное действие модного в соцсетях кофейного напитка
Стало известно, на какую сумму Китай закупил газ у России с начала года
Защита Гуцул подаст жалобу на приговор
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.