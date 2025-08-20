Минобороны Израиля утвердило план захвата Газы

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац одобрил операцию по захвату города Газа «Колесницы Гидеона — 2», сообщает гостелерадиокомпания Kan. В ближайшее время в стране объявят о дополнительной мобилизации резервистов.

После проведения операции город Газа изменит свой облик и больше не будет выглядеть как прежде, – сказал Кац.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна создаст альтернативное гражданское управление в секторе Газа. По его словам, этот шаг станет частью плана завершения конфликта, включающего разоружение ХАМАС, возвращение заложников, демилитаризацию региона и контроль безопасности анклава.

Нетаньяху также заявлял, что прекращение огня в секторе Газа без разгрома движения ХАМАС приведет к «бесконечной войне». По его словам, в этом случае зверства будут повторяться вновь и вновь.

Премьер-министр подчеркнул, что Израиль настаивает на постоянном контроле безопасности в Газе как обязательном условии прекращения конфликта. Он отметил, что ХАМАС категорически отвергает эти требования, стремясь к полному выводу израильских сил из всего сектора, включая Филадельфийский коридор и приграничные зоны.