МИД Израиля сообщил о гибели ребёнка при попадании ракеты в дом в Сдероте

https://static.news.ru/photo/0e41e682-b351-11eb-a125-96000091f725_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

В результате попадания ракеты из сектора Газа в жилой дом в израильском Сдероте погиб шестилетний ребёнок. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Израиля.

Прямым попаданием ракеты террористов ХАМАС <...> в Сдероте убит шестилетний ребёнок, — приводит сообщение израильского дипведомства РИА Новости.

Ранее служба скорой помощи «Маген Давид Адом» сообщала о том, что в Сдероте в результате ракетного обстрела из сектора Газа были ранены шесть человек. Им оказывается медпомощь. Состояние одного раненого оценивалось как критическое. По данным СМИ, произошло прямое попадание ракеты в жилой дом.

Эскалация конфликта, уже признанная крупнейшей за последние годы, произошла вечером 10 мая. После столкновений в Иерусалиме стороны начали обмениваться ракетными ударами. К настоящему моменту, по имеющейся информации, Израиль потерял пять человек. Более 200 получили ранения. В городе Лод погиб ребёнок. С палестинской стороны жертвами обстрелов стали примерно 56 человек, более 200 пострадали.

Ранее стало известно, что Совет Безопасности ООН на экстренном заседании не смог согласовать совместное заявление по обострению конфликта между Израилем и Палестиной.