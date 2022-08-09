И чувства разные он лирой пробуждал: Москва и Анкара изгоняют чужие валюты Путин и Эрдоган договорились торговаться в национальных валютах, минимизируя использование доллара и евро

Фото: Abdurrahman Antakyalli/Keystone Press Agency/Global Look Press

В ближайшей перспективе Россия и Турция смогут полностью перейти на расчеты в национальных валютах во взаимной торговле, сообщает турецкая газета Milliyet. По данным издания, такое решение было принято 5 августа во время встречи президента РФ Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. После перевода оплаты за российский газ в рубли (объемы его поставок из РФ составляют около 26 млрд кубометров в год) стороны планируют также начать использовать и турецкую лиру для взаиморасчетов в других отраслях. Тем самым Анкара надеется обеспечить защиту резервов и финансовую поддержку обеих стран. Эрдоган подчеркнул, что расчеты в национальных валютах станут «новым источником энергии» для активизации отношений Москвы и Анкары. В то время как турецкие банки уже налаживают работу с российской платежной системой «МИР», западные страны с тревогой наблюдают за укреплением экономического сотрудничества страны — члена НАТО и противника североатлантического Альянса — Москвы.

Президент и его лира

Напомним, в марте российский лидер заявил о переводе в рубли расчетов за газ с «недружественными странами», поручив Центробанку и правительству определить порядок совершения таких операций. По мнению властей РФ, это была необходимая мера, поскольку после начала спецоперации на Украине возникло опасение, что совершенные при продаже газа операции в любой момент могут заморозить. После перехода на расчеты в рублях газ стал считаться оплаченным только после того, как прошел транзакцию через рублевые счета, открытые в Газпромбанке.

Мы переходим постепенно на оплату в национальной валюте, часть поставок будет уже оплачиваться в российских рублях. Это действительно новый этап, который открывает новые возможности, в том числе для развития наших денежно-финансовых отношений, — объявил вице-премьер Александр Новак после встречи Путина и Эрдогана в Сочи.

Фото: kremlin.ru Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Транзакции в долларах и евро могут быть затруднены из-за настоятельного требования выполнять все пункты санкционного законодательства, которое предъявляется «недружественными странами», отметил в беседе с NEWS.ru программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Иван Тимофеев.

Банки очень боятся административного преследования или наказания за то, что они нарушают режим санкций, поэтому зачастую, если речь идет о России, отказываются о проведении операции. В случае осуществления транзакций в рублях или лирах, мы уходим от этого риска. Но тут возникает другая проблема — придется сбалансировать взаимную торговлю. Но для российско-турецких отношений это не проблема. Если схема заработает, Турция станет лидером в использовании карты «МИР» и так далее, — отметил Иван Тимофеев.

Такое сотрудничество может помочь Турции укрепить свои позиции на российском рынке и увеличить транзакции. Как это повлияет на национальную экономику Турции, по словам эксперта, пока неизвестно, но выгоду это принесет совершенно точно.

Товарооборот между Анкарой и Москвой в последнее время бьет рекорды. По данным турецкого Института статистики, экспорт из России в Турцию за июнь резко вырос — сразу на 46%. Вместе с тем на фоне санкционного давления поставки из Китая в Россию снизились на 17%, а из Южной Кореи показатели опустились аж на 65%. В общей сложности экспорт Турции в Россию только за июль составил около $610 млн. Значительно увеличились поставки фруктов, машин, оборудования и комплектующих.

Будучи сегодня одним из главных торговых партнеров Москвы, Анкара решила не упускать возможность и воплотить давно задуманные планы.

Еще осенью 2019 года Россия и Турция подписали соглашение о расчетах в национальных валютах. Стороны постепенно должны были перейти на использование рублей и лиры во взаимной торговле, чтобы снизить валютные риски контрагентов двух государств. Правда, тогда эксперты призывали не надеяться на быстрые изменения, ведь компании все равно ориентируются на курс национальных валют к доллару и евро. Поэтому сделки в рублях и лирах составляли лишь около 12% об общего оборота.

Увеличение доли во взаиморасчетах в национальных валютах с разными странами не имеет своей целью что-то обрушить, например, доллар. Просто доллар перестал быть надежной валютой, и эти опасения сейчас разделяют очень большое количество стран, — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Турция очень рассчитывает на российских туристов. Республика стала чуть ли не единственной страной в Европе, отказавшейся закрывать свое небо для пассажирских рейсов из РФ. А из-за притока российских путешественников во многих турецких банках ожидается переизбыток рублей.

Для того чтобы наши коммерческие компании, наши граждане могли рассчитываться во время туристических поездок и обмениваться в рамках товарооборота денежными средствами, мы обсуждали финансовый банковский блок, по которому тоже были достигнуты большие соглашения, — отметил Александр Новак.

Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

Доллар и евро за бортом

Явное сближение Москвы и Анкары сильно обеспокоило союзников Турции по НАТО. Сразу шесть высокопоставленных западных чиновников заявили Financial Times, что их страны недовольны расширением торгового и энергетического сотрудничества Турции и РФ. Некоторые даже пригрозили вывести свои компании и банки, расположенные в Турецкой Республике, если Эрдоган будет и дальше вести игру «на два фронта». Например, Брюссель может призвать западные фирмы или отказаться от бизнеса с Турцией, или свести к минимуму отношения с ней в свете возможных рисков, цитирует FP одного из своих источников. Впрочем, не все на Западе готовы рвать контакты с Анкарой. Один из собеседников деловой газеты признал существование «значительных финансовых интересов», которые, вероятно, будет тяжело игнорировать. По всей видимости, на подобных противоречиях и основана решительность Эрдогана, который понимает, что хорошие отношения с ним нужны и Евросоюзу, и Соединенным Штатам, и России.

Население Турции поддерживает расширение торговли с Россией, если судить по опросам местных СМИ. Так, читатели турецкой газеты Haber7 в ответ на статью FP раскритиковали санкционную политику Запада и поддержали стремление Турции и России к взаимовыгодному сотрудничеству с использованием нацвалют. Многие из турок увидели в этом шаге уход от американской зависимости.

«Благодаря президенту России Владимиру Путину, мы выйдем из американского круга», «Господство доллара и евро скоро закончится», «Отличная сделка, Россия и Турция должны использовать рубль и лиру», — пишут комментаторы.

Впрочем, такие заявление турок неудивительны. Экономика Турции переживает один из худших периодов за всю историю. Турецкая лира в течение последних пяти лет последовательно ослабевает, и этому способствовали периодические конфликты с западными партнерами, включая США, сокращение валютных резервов и рост долга. Ситуация критически усугубилась осенью прошлого года. Тогда нацвалюта Турции потеряла 70% своей стоимости по отношению к доллару с начала года и снизилась более чем на 40%.

Доллар и евро полностью не исчезнут, но свою безусловную роль мировых валют они уже, можно сказать, потеряли, считает экономист Михаил Беляев. Однако самое главное сейчас для России и Турции — уйти от риска заморозки и блокировки финансовых операций.

Всегда при расчете в валюте возникает дополнительный риск — валютный. Не всегда можно предсказать, в какую сторону произойдет изменение курса. Не исключено, что не в благоприятную. С этим и связан курс на девалютизацию нашей экономики, то есть на уход от иностранной валюты и преимущественное функционирование экономического оборота с помощью национальной валюты. Все остальное — причины и следствие этого, — отметил Беляев в беседе с NEWS.ru.

Фото: Abdurrahman Antakyalli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Но выстроить эту систему не так легко — она имеет свои подводные камни. Когда речь идет о расчетах в национальных валютах, очевидно, что это выгодно одной стороне, а для другой стороны сохраняются все так называемые валютные курсовые риски, подчеркнул эксперт, следовательно, обе стороны должны подстраховать себя. При торговле в рублях в проигрышной позиции оказывается Турция, а при расчетах в лирах — Россия. Именно поэтому в дальнейшем подобное сотрудничество между Москвой и Анкарой будет осуществляться в обеих валютах: Россия будет продавать Турции за рубли, а Турция России — за лиры.

Турции придется откуда-то брать рубли. В связи с этим сторонам необходима сбалансированная торговля. К примеру, мы продаем в Турцию преимущественно газ, а у нее мы покупаем что-то, что нужно нам для нашей экономики, — хозяйственную продукцию, бытовую технику — то есть все то, чем Турция торгует с нами. По объему эти потоки должны быть приблизительно равно, дабы избежать дисбаланса, — обратил внимание эксперт.

По словам Беляева, с долларами и евро таких сложностей не возникает, потому что они были мировыми валютами. У стран была возможность накапливать их, а потом ими же расплачиваться. Сейчас, когда рубль только-только выходит на мировую арену, накопление на счетах лир и рублей такой свободы действий не дает.

Впрочем, по мнению экономиста, перевод торговли на расчеты в национальных валютах не играет главной роли. Тут важно понять, удастся ли в принципе Москве и Анкаре в нынешних условиях наладить плодотворное сотрудничество.

Турецкая экономика получит стабильный приток необходимых ей товаров и услуг. С другой стороны, ее нарастающая экспортная составляющая также позволит реализовать преимущество турецкой экономики во внешней торговле и послужит дополнительным фактором ее развития. Это самое главное, — заключил собеседник NEWS.ru.

Новая экономическая «дорожная карта» между Москвой и Анкарой выгодна обеим странам: Россия сегодня испытывает необходимость выкрутиться из западных санкций, Турция пытается вывести свою экономику из кризисного состояния. Так что две страны в нынешней международной обстановке пытаются действовать сообща, но в своих национальных интересах.