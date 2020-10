В настоящий момент на место ЧП прибыли пожарные, которые ведут борьбу с пламенем. Военные ливанской армии и волонтёры гражданской обороны занимаются эвакуацией людей из близлежащих зданий.

По предварительной информации, в результате взрыва пострадали два рабочих из Сирии и Бангладеш. Также в больницу «Макасед» доставили несколько человек, отравившихся угарным газом.