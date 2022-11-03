Лавров зашел с Востока: как главу МИД РФ принимают в арабских монархиях Шеф российской дипломатии прилетел в Иорданию и Объединенные Арабские Эмираты к старым друзьям

Фото: Пресс-служба МИД РФ

На фоне беспрецедентного кризиса в отношениях с Западом глава российского МИД Сергей Лавров отправился на Ближний Восток, где министра встретили как дорогого гостя — сначала в Иордании, а затем в Объединенных Арабских Эмиратах. В пятницу, 4 ноября, Лавров проведет заключительные переговоры в Абу-Даби и примет участие в форуме по вопросам мира и безопасности. Две монархии являют собой зримый контраст. Не обремененное богатствами иорданское королевство с колоритными трущобами Аммана — островка самобытной жизни посреди бесконечных пустынь, вот уже много лет живет в прифронтовых условиях, гранича на севере с Сирией, откуда в страну идет поток беженцев и наркотрафика, на северо-востоке — с Ираком, а по ту сторону реки Иордан не видно конца вековой палестино-израильской распре. Напротив, союз нефтяных эмиратов Залива может позволить себе роскошь возводить в пустыне небоскребы и насыпные острова, которые видно из космоса, а еще влияет на умы арабского мира через свой медиарупор — телеканал «Аль-Джазира». Считается, что Иордания во многом ориентируется на США, а Эмираты из всех игроков региона имеют, пожалуй, самые тесные связи с Москвой. Нынешняя поездка Сергея Лаврова в Амман и Абу-Даби — первая с начала спецоперации РФ на Украине. В обеих арабских столицах осторожно дают понять, что не готовы занять чью-либо сторону, зато хотели бы обойти конфликт между РФ и Западом с минимальными потерями для себя.

Сирия, вставай с колен

Свое ближневосточное турне Сергей Лавров начал с Иордании, где накануне, 3 ноября, встретился с коллегой Айманом Сафади, которого называл не иначе как своим другом, и был принят королем Иорданского Хашимитского королевства Абдаллой II. На итоговой пресс-конференции господин Сафади признал, что одной из главных тем двусторонних переговоров стал сирийский вопрос.

Фото: Пресс-служба МИД РФ Глава МИД РФ Сергей Лавров и его иорданский коллега Айман Сафади

Было время, когда Иордания вместе с РФ и США поспособствовала созданию самой первой — юго-западной зоны деэскалации в Сирии, а еще в именно в Аммане был открыт координационный центр по наблюдению за перемирием.

Сейчас иорданцы готовы содействовать выходу президента Сирии Башара Асада из международной изоляции — и, очевидно, рассчитывают на поддержку Москвы. Напомним, в 2011 году, после начала волнений в Сирии, многие арабские страны встали на сторону сирийской оппозиции, отозвав своих послов из Дамаска и исключив страну из Лиги арабских государств. А в последнее время среди арабов все чаще звучат разговоры о том, что сирийцам пора «вернуться в родное лоно». Потепление отношений «ближневосточного изгоя» происходит с Иорданией, ОАЭ, Бахрейном, Оманом и даже с военизированными организациям вроде палестинской группировки ХАМАС, которая во время гражданской войны открыто воевала с сирийским правительством.

Сирийский кризис длится уже очень долго. Арабские страны должны сыграть ведущую роль в его разрешении. Необходимо обеспечить политическое решение, которое сохранит единство Сирии, убережет ее от терроризма, а заодно восстановит ее безопасность, благополучие и дипломатическое присутствие на региональном и международном уровнях, — заявил Айман Сафади.

Несколько лет назад Иордания приняла более миллиона сирийских беженцев, при том, что у нее нет возможностей строить для них такие «комфортабельные» лагеря, как у Турции. Иорданцев также волнует рост контрабанды наркотиков через сирийскую границу. В разрешении этих вопросов Иордания во многом полагается на Россию.

К слову, Абдалла II публично не раз высказывался в пользу российского военного присутствия на юге Сирии, и иорданцы, судя по утечкам в СМИ, очень не хотят, чтобы оно ослабло на фоне спецоперации на Украине.

ЛАГ и Украина

Хотя Иордания считается одной из прозападных стран в регионе, однако к антироссийским санкциям она не присоединилась. На Смоленской площади считают, что Амман занимает «взвешенную и сбалансированную» позицию по украинским событиям. В целом такую позицию разделяет и Лига арабских государств (куда входит Иордания), которая 2 ноября завершила очередное заседание. В ЛАГ стараются не педалировать вопрос о том, кто виновен в случившемся, и делают акцент на скорейшем достижении мира.

Фото: shutterstock.com Столица Иордании Амман

После переговоров с российским коллегой Сафади подтвердил: нужно как можно скорее прекратить огонь и обеспечить политическое решение кризиса на Украине.

Необходимо найти мирные развязки кризиса, которые могли бы гарантировать скорейшее перемирие, урегулирование на основе норм международного права, Устава ООН, международной законности и резолюций Совета Безопасности ООН. Эти развязки также должны обеспечить территориальную целостность Украины и интересы всех стран, включая Россию, — дипломатично сообщил иорданский министр, не уточнив, что конкретно он имеет в виду и как это сделать.

При этом он поддержал возобновление «зерновой сделки» с участием Москвы.

«Квартет» и ныне там

Традиционно в центре переговоров оказалось палестино-израильское урегулирование. Визит Лаврова на Ближний Восток совпал с подведением итогов выборов в Израиле. Хотя новый кабмин еще не сформирован, уже очевидно, что в премьерское кресло возвращается лидер правой партии «Ликуд» Беньямин Нетаньяху. Иордания и ее соседи по региону на перспективу вновь иметь дело с Биби смотрят, мягко говоря, не слишком оптимистично.

В Аммане считают, что отсутствие прогресса в мирных переговорах и «экспансионистская поселенческая политика израильтян» может привести к новому росту напряженности в регионе.

Действительно, вспышки насилия на Святой земле уже начинают затрагивать даже те палестинские территории, которые раньше считались относительно спокойными. Так, последние два месяца израильские силы ведут ожесточенные бои с жителями Дженина и Наблуса — палестинских городов на Западном берегу реки Иордан, где сформировались новые «очаги сопротивления» в лице организаций, которые до сих пор не были на слуху. Примечательно, что эти организации позиционируют себя как полностью децентрализованные, беспартийные и не зависящие от основных представителей палестинского освободительного движения — ХАМАС и ФАТХ.

По данным ООН, всего с января по октябрь этого года на Западном берегу погибли около ста палестинцев, включая детей.

В ходе встречи мы подтвердили приверженность Москвы и Аммана общепризнанной международно-правовой базе ближневосточного урегулирования, констатировали важность активизации усилий мирового сообщества, — заявил Лавров.

При этом российский дипломат посетовал, что формат «ближневосточного квартета» давно буксует — и обвинил в этом американцев.

Конечно же, министры не забыли поговорить о двусторонних отношениях, обсудить экономическое сотрудничество. Лавров напомнил, что в России обучается около 1500 тысяч граждан Иордании, и Москва готова выделить дополнительные бюджетные места иорданцам. И по традиции глава МИД РФ пригласил иорданского коллегу в Москву.

«Свой человек» в ОПЕК

Между тем Сергея Лаврова уже ждали в Абу-Даби, где российский министр — частый гость. Последний раз он был тут в 2021 году. При этом с главой МИД ОАЭ Абдаллой Аль Нахайяном только за этот год они встречались уже трижды на разных площадках (в том числе в марте в Москве), так что нынешние переговоры — четвертые.

Фото: Пресс-служба МИД РФ Глава российского МИД — частый гость на Ближнем Востоке

На фоне острейшего кризиса между РФ и Западом власти Эмиратов стараются пройти по грани. Эмиратские компании продолжают работать в на российском рынке. О том, что они не собираются никуда уходить, еще в июле подтвердил глава экономического отдела посольства ОАЭ в Москве Ахмед аль Кетби.

Нас с Россией связывают исключительно прочные отношения. ОАЭ не принимали никакого решения об уходе эмиратских компаний с территории РФ. И нас очень радует, что появляется большое количество российских компаний на территории ОАЭ,— говорил дипломат.

Также сообщалось, что ОАЭ готовится стать еще одной страной, принимающей российские платежные карты «МИР». По крайней мере, рабочие группы двух стран с участием представителей банковского сектора работают над соглашением о сотрудничестве, которое должно сделать это возможным.

Наконец, ОАЭ — влиятельный участник альянса нефтеэкспортеров ОПЕК+, куда входит наряду с Саудовской Аравией и Россией. Напомним, месяц назад они договорились, что с ноября сократят добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки. Это рекордное снижение с 2020 года вызвало недовольство США. Агентство Reuters утверждало со ссылкой на свои источники, что инициатива исходила от Москвы на фоне падения мировых нефтяных цен. А вот газета The Wall Street Journal обнародовала другую деликатную утечку — будто именно ОАЭ пытались уговорить саудовцев не идти на сокращение показателей нефтедобычи, дабы «не разозлить Вашингтон». Издание сообщало, что с секретной миссией в Эр-Рияд прилетал брат президента ОАЭ, советник по национальной безопасности шейх Тахнун бен Заид Аль Нахайян и встречался с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Другое дело, что миссия провалилась, и саудовцы «остались непоколебимы». Но вряд ли эти слухи, опубликованные в американской газете как раз перед визитом Лаврова в ОАЭ, скажутся на атмосфере переговоров.