Лавров: США активно поддерживают ИГ и «Аль-Каиду» Лавров: США не заинтересованы в успокоении Афганистана, поддерживают ИГ и Аль-Каиду

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил США в поддержке террористических групп, включая «Исламское государство» и «Аль-Каида» (организации признанные в РФ террористическими, деятельность запрещена) в Афганистане, передает РИА Новости. Он заявил, что США не заинтересованы в стабилизации ситуации в Афганистане, и что их целью является поддержка дестабилизирующих процессов в стране.

США активно поддерживают игиловцев, сохраняющихся в Афганистане, и «Аль-Каиду», и другие аффилированные с ними террористические структуры. Цель простая — не позволить Афганистану успокоиться, — сказал Лавров.

По его словам, Вашингтон также продолжает обдумывать возвращение военной инфраструктуры в страны, соседствующие с Афганистаном. Это заявление было сделано во время его посещения 201-й российской военной базы в Таджикистане.

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что США ведут активную вербовку джихадистов «Исламского государства» и «Аль-Каиды» для терактов в России и странах СНГ. По данным СВР, особое внимание уделяется привлечению к сотрудничеству выходцев с российского Северного Кавказа и из Центральной Азии.

17 апреля ФСБ России пресекла деятельность одного из главарей «Исламского государства», который планировал совершить теракты в Москве и Новосибирске. Задержанным оказался гражданин Таджикистана.