СВР: США вербуют террористов для атак в России и СНГ

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США ведут активную вербовку джихадистов, аффилированных с «Исламским государством» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) и «Аль-Каидой» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), для терактов в России и странах СНГ, сообщает Служба внешней разведки (СВР) России. Особое внимание уделяется привлечению к сотрудничеству выходцев с российского Северного Кавказа и из Центральной Азии.

По поступающим в СВР заслуживающим доверия данным, американские военные ведут активную вербовку боевиков джихадистских группировок, аффилированных с «Исламским государством» и «Аль-Каидой», для совершения терактов на территории России и в странах СНГ, — говорится в заявлении.

Как утверждает разведка, в январе были отобраны 60 террористов с опытом боевых действий на Ближнем Востоке, сейчас они готовятся на американской базе в Сирии. Затем, считают в ведомстве, их забросят в малых группах на территорию России и государств СНГ.

СВР упрекнула силовые структуры США в окончательной «утрате каких-либо моральных принципов».

В конце 2022 года жителя Волгоградской области приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима за финансирование организации «Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Ранее в отношении жителя Еврейской автономной области было возбуждено уголовное дело за предполагаемое прохождение обучения в лагере организации «Исламское государство». По версии следствия, он также мог принимать участие в боевых действиях в Сирии.