В России задержали одного из главарей ИГ, планировавшего теракты ФСБ пресекла деятельность одного из главарей ИГ, готовившего теракты в Москве и Новосибирске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ФСБ России пресекла деятельность одного из главарей «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), который планировал совершить теракты в Москве и Новосибирске, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Москве и Московской области. Задержанным оказался гражданин Таджикистана по фамилии Назаров 1989 года рождения.

Назаров Т. М., являясь сторонником международной террористической организации ИГИЛ, создал террористическую ячейку с целью совершения диверсий и террористических актов на территории Московского региона и в Новосибирске с использованием самодельных взрывных устройств, которые планировал взорвать в местах массового скопления людей, в том числе на объектах РЖД, — говорится в сообщении.

14 апреля сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух украинцев, подозреваемых в участии в запрещенном экстремистском вооруженном формировании. Сообщалось, что граждане Украины 23 и 26 лет еще в 2017 году вступили в ряды националистического батальона. Они могли покинуть его состав несколько лет назад, но не уведомили об этом правоохранительные органы. Обоим задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.