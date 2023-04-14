ФСБ задержала в Крыму украинцев за участие в террористическом нацбатальоне

Фото: ФСБ РФ

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Крыму двоих человек по подозрению в участии в вооруженном формировании «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщает пресс-служба регионального управления ведомства. Мужчины в возрасте 23 и 26 лет еще в 2017 году вступили в ряды украинского национального батальона, передает ТАСС.

УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю во взаимодействии с пограничным управлением ФСБ РФ по Республике Крым по подозрению в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования задержаны двое граждан Украины 1996 и 1999 годов рождения. Установлено, что в 2017 году мужчины добровольно вступили в функционирующее на территории Украины вооруженное формирование «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана», — говорится в сообщении ФСБ.

Представители силового ведомства уточнили, что подозреваемые могли выйти из состава батальона много лет назад, однако они не уведомили об этом правоохранительные органы. Теперь мужчинам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Накануне в Крыму задержали украинца, еще в 2016 году вступившего в нацбатальон. Как уточнили в ФСБ, задержанный также входил в ряды «Крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана».