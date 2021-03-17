Лавров откровенно обсудил Сирию с Израилем

Министр иностранных дел Сергей Лавров 17 марта встретился со своим израильским коллегой Габи Ашкенази в Москве. Главы ведомств признали, что позиции двух стран не всегда совпадают, но они всегда обсуждают их открыто.

Габи Ашкенази начал переговоры со слов благодарности за роль России во Второй Мировой войне и освобождении мира от нацизма, напомнив, что его отец был освобождён Красной армией в Болгарии. Он также поблагодарил РФ за помощь в решении чувствительных гуманитарных вопросов, например, в отношениях с Сирией.

Это не значит, что наши взгляды всегда совпадают, но я могу искренне сказать, что наш диалог прозрачен, честен и профессионален, — подчеркнул глава МИД Израиля. — Мы уважаем позиции друг друга. Иногда вы нас переубеждаете, иногда мы вас.

Израильский коллега Лаврова также напомнил, что через несколько дней его стране предстоят выборы в парламент, после которых состав правительства может измениться. Но министр понадеялся, что останется на своём посту как минимум ещё несколько месяцев, и пригласил своего визави в Израиль.

Габи Ашкенази и Сергей Лавров גבי אשכנזי - Gabi Ashkenazi/twitter.com

Визит в Москву стал для Ашкенази первым после его вступления в должность главы МИД Израиля, которое произошло в мае 2020 года. В октябре израильскому министру удалось встретиться со своим российским коллегой очно во время рабочей поездки Лаврова в Грецию.

Довольно непростой контекст для переговоров в Москве создал начавшийся за несколько дней до этого визит лидера парламентского блока ливанской «Хезболлы» Мухаммеда Раада в российскую столицу. Израиль считает «партию Аллаха» террористической организацией и находится с ней в состоянии конфронтации. Причём, как полагают израильтяне, боевое крыло «Хезболлы» сознательно идёт на эскалацию у северных границ еврейского государства, создавая плацдарм на территории не только Ливана, но и Сирии — за счёт концентрации военизированных формирований у Голанских высот и создания фортификационных укреплений. В Дамаске эту гипотезу категорически отвергают, обвиняя израильтян в умышленном нагнетании ситуации вокруг южных провинций Арабской Республики.

Дипломатические собеседники ивритоязычных изданий незадолго до начала визита в Москву Ашкенази выразили надежду на то, что тайминг визитов делегатов «Хезболлы» и Ашкенази — случайное, а не умышленное совпадение, поскольку подобная накладка выглядит как пренебрежение.

Осложняющим российско-израильскую коммуникацию фактором продолжают оставаться обстрелы Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) территории Сирии под предлогом борьбы с иранским влиянием. В ночь на 17 марта еврейское государство показало, что не намерено снижать интенсивность атак даже с учётом приближения встречи в Москве. Отчасти такие инциденты, которые неизбежно попадают в фокус переговоров, призваны разубедить сторонников версии, что между официальным Дамаском и израильской стороной возможна ограниченная нормализация отношений — по типу Авраамовых соглашений. За последние недели подобных гипотез — благодаря состоявшемуся в этом году между Сирией и Израилем обмену пленными — появилось достаточно много. Их только подогревают усилившиеся в Сирии поиски останков знаменитого израильского разведчика Эли Коэна.

Mosab Shawer/Keystone Press Agency/Global Look Press

В самом Израиле подобные версии никак не комментируют, в сирийском дипломатическом корпусе — называют элементом пропагандистской кампании, потому что принципиальным вопросом для Сирии, как утверждают в Дамаске, остаётся справедливость палестинского дела и статус Голан, которые были заняты израильтянами в прошлом веке.

В ответ на вопрос, готов ли Израиль внять призывам России прекратить удары по сирийской территории, Ашкенази ответил уклончиво, подчеркнув, что его страна пока не видит альтернатив подобным действиям.

Израиль оставляет за собой право на самооборону, — подчеркнул Ашкенази. — Мы не позволим иранцам использовать Сирию для действий против нас, и мы будем делать всё необходимое для обеспечения своей безопасности. Мы готовы с Россией, а также с другими государствами пробовать решить иранский вопрос какими-то другими способами.

Лавров же, не вдаваясь в подробности, отметил, что Москва подтвердила свою позицию о необходимости политического урегулирования сирийского конфликта.

По Сирии у нас общая позиция о необходимости урегулирования политическими методами на основе принципов, заложенных в резолюции Совета безопасности 2254. Мы подтвердили нашу принципиальную поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии, — заявил глава МИД РФ.

Переговоры двух министров продлились чуть менее часа — несколько меньше, чем обычно продолжаются подобные встречи. Возможно, это свидетельствует о протокольном характере встречи: после четвёртых за последние два года выборов в Израиле расклад сил в министерствах может измениться. И хотя основы отношений России и Израиля это, очевидно, не затронет, не исключено, что скоро Лаврову придётся принимать в Москве совсем другого гостя.