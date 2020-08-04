Кувейт направит срочную медицинскую помощь в Ливан

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Представители армии Израиля сообщили о намерении «отложить конфликт» с Ливаном. Причиной для такого решения стал взрыв в порту Бейрута, в результате которого погибли 30 человек, а пострадали около трёх тысяч.

Израиль предложил направить гуманитарную и медицинскую помощь в Ливан по каналам безопасности и по международным каналам. Время отложить конфликт, — написали представители ведомства в Twitter. Во вторник, 4 августа, в...