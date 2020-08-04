Кувейт направит срочную медицинскую помощь в Ливан

Кувейт направит в Ливан срочную медицинскую помощь в связи со взрывом в Бейруте.
Неотложная медицинская помощь будет отправлена Кувейтом в Ливан для содействия в ликвидации последствий мощного взрыва, прогремевшего сегодня в ливанской столице, — привели сообщение телеканала Sky News Arabia в ТАСС.
Как писал NEWS.ru ранее, иорданские сейсмологи проанализировали взрыв в соседнем Ливане — в порту Бейрута. По их оценкам, он был эквивалентен землетрясению магнитудой 4,5. Во вторник, 4 августа, в районе бейрутского порта, недалеко от базы ВМС Ливана, раздался мощный взрыв. Он был настолько сильным, что сотряс жилые районы столицы Ливана. Сначала раздался хлопок, потом в небо поднялся чёрный и белый дым, а потом уже произошёл громкий взрыв. После этого взрывная волна выбила стёкла в близлежащих домах и зданиях в районе нескольких километров от эпицентра. В результате происшествия погибли 30 человек, пострадали — около трёх тысяч.