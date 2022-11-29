Курды попросили Россию о помощи в защите их территорий в Сирии Сирийские курды попросили Москву о помощи в защите их территорий

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Курдский альянс «Силы демократической Сирии» (СДС) обратился к представителям России с просьбой помочь в достижении договоренности между альянсом и правительством в Дамаске для защиты подконтрольных ему территорий на северо-востоке страны. Об обращении к Москве телеканалу «Аль-Хадас» рассказал представитель СДС Арам Хана, сообщает РИА Новости.

Мы попросили россиян выступить инициаторами соглашения о координации действий с Дамаском для защиты нашей территории, — подчеркнул Хана.

Он добавил, что представители России на встрече со сторонниками СДС показали ему условия Турции, которые «были отвергнуты».

Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что Турция потребовала от курдских формирований покинуть города Манбидж, Айн-аль-Араб (Кобани) и Телль-Рифат в провинции Алеппо. Назначен срок, до которого им следует это сделать. По данным телеканала, представители Москвы стараются сделать так, чтобы требования Турции были удовлетворены.