СМИ: Турция требует от курдов покинуть города в сирийской провинции Алеппо Al Jazeera: Турция потребовала от курдов уйти из трех городов в сирийской провинции Алеппо

Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Турция потребовала от курдских формирований «Сирийских демократических сил» (SDF) покинуть города Манбидж, Айн-аль-Араб (Кобани) и Телль-Рифат в провинции Алеппо. Назначен срок, до которого им следует это сделать, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.

Анкара потребовала вывода «Сирийских демократических сил» из Манбиджа, Айн-аль-Араба и Телль-Рифата, — рассказал собеседник телеканала.

По данным телеканала, в Анкаре согласны, чтобы в данные города вернулись институты государственной власти Сирии.

Также собеседники телеканала рассказали, что представители Москвы стараются сделать так, чтобы требования Турции были удовлетворены. Это должно помочь избежать военной операции Анкары.

Кроме того, по данным собеседников телеканала, Турция пообещала начать военную операцию, которая затронет три названных города, если ее условия не будут выполнены.

Ранее газета Al Watan сообщила, что военное руководство Сирии приняло решение о переброске дополнительных сил в город Айн-эль-Араб на северо-востоке страны в качестве подкрепления. Решение принято после интенсивных обстрелов региона турецкими войсками и формированиями сирийской вооруженной оппозиции.