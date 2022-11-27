Армия Сирии направила дополнительные силы в места боестолкновений с турками Al Watan: ВС Сирии направили дополнительные силы в места боестолкновений с турками

Фото: Juma Mohammad/Keystone Press Agency

Военное руководство Сирии приняло решение о переброске дополнительных сил в город Айн-эль-Араб на северо-востоке страны в качестве подкрепления, пишет газета Al Watan со ссылкой на источник в командовании ВС страны. Отмечается, что решение было принято после интенсивных обстрелов региона турецкими войсками и формированиями сирийской вооруженной оппозиции. По информации издания, на место дислокации прибыло не менее 20 танков и бронетранспортеров, доставлены артиллерийские орудия и крупнокалиберные пулеметы.

Решение о переброске подкреплений и бронетехники принято после интенсивных обстрелов со стороны турецких войск и формирований сирийской вооруженной оппозиции, которые нанесли более 40 артиллерийских ударов по окрестностям Айн-эль-Араба и Телль-Рифаата, — сказано в публикации.

Турецкие военные накануне нанесли удары по месту дислоцирования сирийских военнослужащих и бойцов курдских формирований.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что страна не исключает нормализацию отношений с Сирией в ближайшее время. По словам главы государства, в политике «не бывает обид». Турецкий лидер при этом добавил, что никто не может помешать Анкаре обеспечить безопасность своих границ. Турецкая армия на севере Сирии и Ирака провела воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.