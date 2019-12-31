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Международный комитет Красного Креста (МККК) исполнил посреднические функции при возвращении в Саудовскую Аравию шестерых задержанных в Йемене подданных королевства.

Об этом сообщает ТАСС. Перед передачей саудовцев сотрудники МККК провели с ними беседы, чтобы убедиться, что те не против возвращения домой. Также задержанных осмотрел врач, удостоверившись, что они достаточно здоровы для процедуры. Красный Крест выразил надежду, что возвращение на родину шестерых подданных саудовской монархии станет позитивным шагом в процессе урегулирования конфликта между мятежниками-хуситами из Йемена и Эр-Риядом.

Противостояние между хуситами и правительственными войсками Йемена длится с 2014 года. Международная коалиция во главе с Саудовской Аравией подключилась к конфликту в 2015 году.

В ноябре 2019 года, как передавал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп пообещал усилить американское военное присутствие в Саудовской Аравии.