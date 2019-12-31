Международный комитет Красного Креста (МККК) исполнил посреднические функции при возвращении в Саудовскую Аравию шестерых задержанных в Йемене подданных королевства.
Об этом
Противостояние между хуситами и правительственными войсками Йемена длится с 2014 года. Международная коалиция во главе с Саудовской Аравией подключилась к конфликту в 2015 году.
В ноябре 2019 года, как передавал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп пообещал усилить американское военное присутствие в Саудовской Аравии.
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