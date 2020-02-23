Посольство России в Иране не намерено закрывать консульский отдел в Тегеране на фоне распространения в стране коронавируса.
Об этом сообщил пресс-атташе дипмиссии Андрей Ганенко. По его словам, никаких особых распоряжений по изменениям в работе посольства не поступало.
На данный момент консульский отдел закрывать не планируем, — передаёт ТАСС слова Ганенко.
19 февраля стало известно о первых случаях заражения коронавирусом в Иране. К 23 февраля число таких случаев достигло 43, восемь человек скончались.
Ранее NEWS.ru писал, что эпидемия китайского коронавируса продолжает своё шествие по итальянским территориям. На данный момент в стране может насчитываться уже более 100 человек, подцепивших COVID-19. Об этом сообщил губернатор северной области Ломбардия Аттилио Фонтана.