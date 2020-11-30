«Конкретная угроза»: Израиль боится за жизнь туристов и послов

Израильский аппарат безопасности просчитывает варианты ответа иранской военной элиты на устранение влиятельного физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, в котором Тегеран обвиняет еврейское государство. Есть опасения, что Иран может подвергнуть атакам туристов, которые едут в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), а также усилить хакерские нападения на жизненно важную инфраструктуру. Масла в огонь подливает и сама иранская пресса.

Об опасениях спецслужб сообщают израильские СМИ. Согласно их оценкам, туристы из еврейского государства, направляющиеся в Дубай и Абу-Даби, могут стать мишенью террористической атаки: территория ОАЭ находится в зоне досягаемости Ирана. Соответствующие проблемы были подняты во время совещания сотрудников служб безопасности, которые, как сообщается, уже начали принимать меры в контакте со своими коллегами из Эмиратов.

Приток израильских отдыхающих в ОАЭ ожидается в скором времени. Это стало возможным после сентябрьского соглашения о нормализации дипломатических отношений между двумя странами. С момента установления официальных связей, которые позволяют израильтянам посещать Персидский залив, контртеррористические структуры еврейского государства выступили с заявлением, что существует «основная конкретная угроза» для израильтян в ОАЭ и Бахрейне. Это третье по степени значимости предупреждение спецслужб после «очень высокой конкретной угрозы» и просто «высокой конкретной угрозы».

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Аппарат безопасности Израиля также ожидает, что Иран захочет усилить хакерские нападения на объекты водо- и электроснабжения в стране. В этом году попытки иранских кибервзломщиков нанести ущерб жизненно важной инфраструктуре еврейского государства заметно участились, отмечают ивритоязычные издания со ссылкой на представителей спецслужб. Помимо этого, есть опасения за безопасность дипломатических миссий Израиля по всему миру: в них повышены меры безопасности.

Соответствующую атмосферу страха пытаются создать и сами иранские СМИ. Так, газета Kayhan накануне выступила с призывом совершить военные нападения на израильский портовый город Хайфа в том случае, если Израиль действительно несёт ответственность за убийство известного физика-ядерщика. В материале издания на эту тему подчёркивается, что любая атака со стороны Ирана должна быть организована таким образом, чтобы она привела к разрушению важных объектов и «тяжёлым человеческим жертвам».

Правда, пока иранское руководство даёт понять только о намерении дать «ядерный» ответ. Так, комиссия национальной безопасности и внешней политики иранского парламента (Меджлиса) утвердила законодательную инициативу, которая обязывает исполнительную власть нарастить степень обогащения урана. Как заявил официальный представитель комиссии Абольфазль Амуйи, документ будет рассмотрен в ходе открытого заседания на этой неделе.

В случае одобрения инициативы Тегеран станет производить в год как минимум 120 кг урана, обогащённого до уровня в 20%. Для сравнения: Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), так называемая ядерная сделка, позволяет Исламской Республике обогащать уран до уровня не более 3,67% в период 15 лет. Кроме того, инициатива предписывает, чтобы власти страны в течение года ввели в эксплуатацию по одной тысяче дополнительных центрифуг на ядерных объектах в Натанзе и Фордо, а также вернулись к проекту по реконструкции ядерного реактора в Араке. Он работал до подписания ядерной сделки. Не исключено, что принятие более тяжёлых ответных мер отложено до первых шагов президентской команды Джо Байдена.