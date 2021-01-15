Конец изоляции: у разведки Турции появились виды на Дамаск

Турецкую и сирийскую разведку заподозрили в тайных переговорах. О визите главы Национальной разведывательной организации (MIT) Турции Хакана Фидана в Дамаск сообщили арабские ресурсы. Несмотря на то что контакты могут свидетельствовать о перспективах прорыва изоляции сирийского правительства, собеседник NEWS.ru из числа бывших высокопоставленных представителей Госдепартамента отметил, что на этом пути остаётся много препятствий.

Целью предполагаемого визита Фидана в Дамаск стала дискуссия о борьбе с курдскими военизированными формированиями, которых Турция обвиняет в терроризме. Это не первые сообщения о переговорах MIT с сирийским правительством. Так, в прошлом году появились данные о поездке главы сирийского Бюро национальной безопасности генерал-майора Али Мамлюка в Турцию. Как рассказывал тогда сын экс-министра обороны Сирии Фирас Тлас, который с начала конфликта в Арабской Республике проживает в эмиграции, но обладает доступом к некоторым секретам президентского дворца в Дамаске, диалог был посвящён влиянию леворадикальной Рабочей партии Курдистана (РПК) на северо-восток Сирии. Правда, как обращал внимание Тлас, встреча на турецкой территории оказалась малоэффективной прежде всего из-за ограниченности того мандата, который был дан Мамлюку президентом Сирии Башаром Асадом. Правительство в Дамаске довольно чувствительно к тому, что север Арабской Республики частично контролируется Анкарой и лояльными ей повстанческими формированиями.

За последнее время участились слухи о возможном примирении Дамаска с рядом стран, не только арабского мира. На этом фоне обозреватели начали замечать попытки сирийской пропаганды представить Башара Асада «миролюбцем». Так, один из представителей оппозиции Айман Абдель Нур, который возглавляет американскую неправительственную организацию Syrian Christians for Peace, отметил: официальный Дамаск, возможно, пытается укрепить репутацию, чтобы отправить соответствующий сигнал Израилю. В прошлом году еврейское государство начало восстанавливать отношения с арабским миром, в том числе с Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Возможная нормализация двусторонних отношений могла бы помочь Асаду укрепить своё положение, допускает глава Syrian Christians for Peace. В израильской экспертной среде уже циркулировали предположения, что примирение между израильтянами и сирийцами возможно, если Асад откажется от связей с Ираном и согласится войти в сферу влияния стран Персидского залива. Однако эти сценарии пока что остаются исключительно предположениями.

Башар Асад syrianpresidency/twitter.com

В разговоре с NEWS.ru бывший спецпредставитель Госдепартамента по политическому переходу в Сирии Фред Хоф обратил внимание на то, что сейчас администрация избранного президента Джо Байдена стоит перед фундаментальным выбором в отношении Сирии — продолжить политику администрации Дональда Трампа по усилению изоляции Асада и его окружения или «играть с идеей реабилитации Асада в надежде, что тот потребует от Ирана ретироваться».

Трудно представить, чтобы Асад вытеснил Иран. Его зависимость почти что тотальная. В связи с этим трудно предположить, чтобы Турция или Израиль установили отношения с режимом. Эмираты могут создать множество проблем для новой администрации, одна из которых касается Сирии. Фред Хоф бывший спецпредставитель Госдепартамента по политическому переходу в Сирии бывший спецпредставитель Госдепартамента по политическому переходу в Сирии

Бывший дипломат напомнил, что власти аравийской монархии решили восстановить официальные отношения с режимом, однако только жёсткое санкционное давление может это исправить. Последнее слово в этой ситуации будет за самим Байденом, однако в чём заключается его политика в отношении Сирии, пока неясно, заключил собеседник NEWS.ru.