Конец изоляции: у разведки Турции появились виды на Дамаск

Турецкую и сирийскую разведку заподозрили в тайных переговорах. О визите главы Национальной разведывательной организации (MIT) Турции Хакана Фидана в Дамаск сообщили арабские ресурсы. Несмотря на то что контакты могут свидетельствовать о перспективах прорыва изоляции сирийского правительства, собеседник NEWS.ru из числа бывших высокопоставленных представителей Госдепартамента отметил, что на этом пути остаётся много препятствий.
Целью предполагаемого визита Фидана в Дамаск стала дискуссия о борьбе с курдскими военизированными формированиями, которых Турция обвиняет в терроризме. Это не первые сообщения о переговорах MIT с сирийским правительством. Так, в прошлом году появились данные о поездке главы сирийского Бюро национальной безопасности генерал-майора Али Мамлюка в Турцию. Как рассказывал тогда сын экс-министра обороны Сирии Фирас Тлас, который с начала конфликта в Арабской Республике проживает в эмиграции, но обладает доступом к некоторым секретам президентского дворца в Дамаске, диалог был посвящён влиянию леворадикальной Рабочей партии Курдистана (РПК) на северо-восток Сирии. Правда, как обращал внимание Тлас, встреча на турецкой территории оказалась малоэффективной прежде всего из-за ограниченности того мандата, который был дан Мамлюку президентом Сирии Башаром Асадом. Правительство в Дамаске довольно чувствительно к тому, что север Арабской Республики частично контролируется Анкарой и лояльными ей повстанческими формированиями.
За последнее время участились слухи о возможном примирении Дамаска с рядом стран, не только арабского мира. На этом фоне обозреватели начали
В разговоре с NEWS.ru бывший спецпредставитель Госдепартамента по политическому переходу в Сирии Фред Хоф обратил внимание на то, что сейчас администрация избранного президента Джо Байдена стоит перед фундаментальным выбором в отношении Сирии — продолжить политику администрации Дональда Трампа по усилению изоляции Асада и его окружения или «играть с идеей реабилитации Асада в надежде, что тот потребует от Ирана ретироваться».
Трудно представить, чтобы Асад вытеснил Иран. Его зависимость почти что тотальная. В связи с этим трудно предположить, чтобы Турция или Израиль установили отношения с режимом. Эмираты могут создать множество проблем для новой администрации, одна из которых касается Сирии.
Бывший дипломат напомнил, что власти аравийской монархии решили восстановить официальные отношения с режимом, однако только жёсткое санкционное давление может это исправить. Последнее слово в этой ситуации будет за самим Байденом, однако в чём заключается его политика в отношении Сирии, пока неясно, заключил собеседник NEWS.ru.