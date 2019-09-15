Диверсии против предприятий саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco привели к новому обострению в Персидском заливе, которое может закончиться ударами по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) Ирана. Именно его США считают организатором нападений, произошедших в эти выходные. В американском Конгрессе уже слышны однозначные призывы разрушить нефтяные объекты Исламской Республики. В экспертной среде обращают внимание на то, что, скорее всего, нападения на НПЗ в Саудовской Аравии носили комбинированный характер.

Автором самых воинственных призывов из США стал сенатор-республиканец Линдси Грэм, который считает, что за диверсии против Saudi Aramco нужно отвечать по-военному.

Иран не прекратит своё дурное поведение до тех пор, пока последствия не станут более ощутимыми, как, например, атака на их нефтеперерабатывающие предприятия, что станет сокрушительным ударом по режиму, — написал законодатель в Twitter.

Линдси Грэм Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Заявлению Грэма предшествовало выступление госсекретаря Майкла Помпео, который напрямую обвинил Тегеран. В Twitter шеф американской дипломатии написал , что президент Ирана Хасан Рухани и глава МИД республики Мохаммад Джавад Зариф только притворяются, будто предпринимают усилия на дипломатическом направлении. Удары по саудовским НПЗ направлены против всей мировой промышленности, сказал глава Госдепа. Однако он обратил внимание: пока нет никаких свидетельств, которые бы указывали на то, что нападения произведены из Йемена.

My commitment is to always tell the truth to my readers. I stopped cooperation with my media after they wanted me to lie & say #Houthis attacked #Aramco 's oil facility using drones from #Yemen . But I have evidence showing it was carried-out via cruise missiles launched from #Iraq https://t.co/vfwt00h9IE pic.twitter.com/zg3A1qgti1 — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) 15 сентября 2019 г.

По распространённой версии, в атаке участвовали 10 беспилотников. В частности, диверсии подвергся крупнейший в мире НПЗ вблизи города Абкайк, где проживает много западных экспертов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором расположено второе по величине нефтяное месторождение Саудовской Аравии. После нападений вспыхнул сильный пожар. Позднее власти королевства заявляли, что огонь был локализован. Если поначалу фигурировала версия о причастности к атакам боевиков йеменского повстанческого движения «Ансар Аллах», то позже появились данные о вине неназванных иракских сил.

Несмотря на то, что официальный Багдад отрицает , будто нападения были произведены с его территории, дальность полёта беспилотников отчасти указывает на «иракскую» версию. Если рассматривать её всерьёз, то у местных шиитских формирований — в частности, «Хашд аш-Шааби» — действительно есть повод для подобных вылазок. В последнее время их базы регулярно становились объектом нападений неизвестных дронов. В «Хашд аш-Шааби» считали, что за ними может стоять Израиль. Но поскольку еврейское государство — труднодоступная мишень, по этой логике, можно отомстить его тактическому партнёру.

Не исключено, что атака носила комбинированный характер: беспилотники отвлекали средства ПВО в то время, как ракеты были направлены на объекты нефтяной промышленности.

После того как саудовские НПЗ были атакованы, президент США Дональд Трамп сразу же позвонил наследному принцу Мухаммеду бен Салману. В частности, американский лидер заверил кронпринца в готовности Вашингтона сотрудничать с Эр-Риядом для поддержки его безопасности и стабильности.

Сегодня президент Дональд Трамп поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, чтобы предложить поддержку в обеспечении самообороны Саудовской Аравии, — говорится в заявлении Белого дома по поводу телефонного звонка.

saudiaramco.com

В экспертной среде полагают, что у йеменских мятежников есть дроны, которые способны достигать атакованных в эти выходные районов. Например, в прошлом году как минимум один из таких БПЛА долетел до аэропорта Абу-Даби на территории Эмиратов. Военный эксперт Юрий Лямин в разговоре с News.ru указывает на то, что в январском докладе группы экспертов ООН — на основе изучения найденных в Саудовской Аравии остатков БПЛА хуситов — приводилась оценка максимальной дальности одного из них: 1200–1500 км.

Однако у таких БПЛА — дронов-камикадзе — боевая часть составляет всего 18 кг. Поэтому, вероятно, удар был скомбинирован из БПЛА и крылатых ракет, а наибольший урон нанесли последние. По крайней мере, остатки одной из ракет были найдены в пустыне. Хвостовая часть очень похожа на ракету, которую хуситы показали в июле этого года под названием Quds. Юрий Лямин военный эксперт

Однако Юрий Лямин обращает внимание на то, что её максимальная дальность неизвестна, поэтому сложно сказать, откуда атаки были произведены . Что же касается начинки, то эксперт отмечает: в Иране в последние годы добились достаточно высокой точности систем наведения и управления для беспилотников и крылатых ракет. Это, в свою очередь, позволяет наносить точные удары на больших расстояниях. При этом надо учитывать, что такие крупные стационарные объекты, как те, которые подверглись нападению в Саудовской Аравии, представляют собой весьма удобные цели для атаки.

Юрий Лямин отмечает, что саудовская ПВО в данном случае откровенно провалилась: она не смогла ни вовремя заметить, ни перехватить БПЛА и ракеты. Даже если, как предполагают некоторые эксперты, они были запущены из Ирака, им надо было пролететь порядка 500 км сквозь воздушное пространство королевства, а из подконтрольных хуситам районов Йемена — более 1000 км, заключает аналитик.