Автором самых воинственных призывов из США стал сенатор-республиканец Линдси Грэм, который считает, что за диверсии против Saudi Aramco нужно отвечать по-военному.

Заявлению Грэма предшествовало выступление госсекретаря Майкла Помпео, который напрямую обвинил Тегеран. В Twitter шеф американской дипломатии написал , что президент Ирана Хасан Рухани и глава МИД республики Мохаммад Джавад Зариф только притворяются, будто предпринимают усилия на дипломатическом направлении. Удары по саудовским НПЗ направлены против всей мировой промышленности, сказал глава Госдепа. Однако он обратил внимание: пока нет никаких свидетельств, которые бы указывали на то, что нападения произведены из Йемена.