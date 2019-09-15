Диверсии против предприятий саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco привели к новому обострению в Персидском заливе, которое может закончиться ударами по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) Ирана. Именно его США считают организатором нападений, произошедших в эти выходные. В американском Конгрессе уже слышны однозначные призывы разрушить нефтяные объекты Исламской Республики. В экспертной среде обращают внимание на то, что, скорее всего, нападения на НПЗ в Саудовской Аравии носили комбинированный характер.
Автором самых воинственных призывов из США стал сенатор-республиканец Линдси Грэм, который считает, что за диверсии против Saudi Aramco нужно отвечать по-военному.
Иран не прекратит своё дурное поведение до тех пор, пока последствия не станут более ощутимыми, как, например, атака на их нефтеперерабатывающие предприятия, что станет сокрушительным ударом по режиму, — написал законодатель в Twitter.
Заявлению Грэма предшествовало выступление госсекретаря Майкла Помпео, который напрямую обвинил Тегеран. В Twitter шеф американской дипломатии написал, что президент Ирана Хасан Рухани и глава МИД республики Мохаммад Джавад Зариф только притворяются, будто предпринимают усилия на дипломатическом направлении. Удары по саудовским НПЗ направлены против всей мировой промышленности, сказал глава Госдепа. Однако он обратил внимание: пока нет никаких свидетельств, которые бы указывали на то, что нападения произведены из Йемена.
По распространённой версии, в атаке участвовали 10 беспилотников. В частности, диверсии подвергся крупнейший в мире НПЗ вблизи города Абкайк, где проживает много западных экспертов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором расположено второе по величине нефтяное месторождение Саудовской Аравии. После нападений вспыхнул сильный пожар. Позднее власти королевства заявляли, что огонь был локализован. Если поначалу фигурировала версия о причастности к атакам боевиков йеменского повстанческого движения «Ансар Аллах», то позже появились данные о вине неназванных иракских сил.
Несмотря на то, что официальный Багдад отрицает, будто нападения были произведены с его территории, дальность полёта беспилотников отчасти указывает на «иракскую» версию. Если рассматривать её всерьёз, то у местных шиитских формирований — в частности, «Хашд аш-Шааби» — действительно есть повод для подобных вылазок. В последнее время их базы регулярно становились объектом нападений неизвестных дронов. В «Хашд аш-Шааби» считали, что за ними может стоять Израиль. Но поскольку еврейское государство — труднодоступная мишень, по этой логике, можно отомстить его тактическому партнёру.
Не исключено, что атака носила комбинированный характер: беспилотники отвлекали средства ПВО в то время, как ракеты были направлены на объекты нефтяной промышленности.
После того как саудовские НПЗ были атакованы, президент США Дональд Трамп сразу же позвонил наследному принцу Мухаммеду бен Салману. В частности, американский лидер заверил кронпринца в готовности Вашингтона сотрудничать с Эр-Риядом для поддержки его безопасности и стабильности.
Сегодня президент Дональд Трамп поговорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, чтобы предложить поддержку в обеспечении самообороны Саудовской Аравии, — говорится в заявлении Белого дома по поводу телефонного звонка.
saudiaramco.com
В экспертной среде полагают, что у йеменских мятежников есть дроны, которые способны достигать атакованных в эти выходные районов. Например, в прошлом году как минимум один из таких БПЛА долетел до аэропорта Абу-Даби на территории Эмиратов. Военный эксперт Юрий Лямин в разговоре с News.ru указывает на то, что в январском докладе группы экспертов ООН — на основе изучения найденных в Саудовской Аравии остатков БПЛА хуситов — приводилась оценка максимальной дальности одного из них: 1200–1500 км.
Однако у таких БПЛА — дронов-камикадзе — боевая часть составляет всего 18 кг. Поэтому, вероятно, удар был скомбинирован из БПЛА и крылатых ракет, а наибольший урон нанесли последние. По крайней мере, остатки одной из ракет были найдены в пустыне. Хвостовая часть очень похожа на ракету, которую хуситы показали в июле этого года под названием Quds.
Юрий Лямин
военный эксперт
Однако Юрий Лямин обращает внимание на то, что её максимальная дальность неизвестна, поэтому сложно сказать, откуда атаки были произведены. Что же касается начинки, то эксперт отмечает: в Иране в последние годы добились достаточно высокой точности систем наведения и управления для беспилотников и крылатых ракет. Это, в свою очередь, позволяет наносить точные удары на больших расстояниях. При этом надо учитывать, что такие крупные стационарные объекты, как те, которые подверглись нападению в Саудовской Аравии, представляют собой весьма удобные цели для атаки.
Юрий Лямин отмечает, что саудовская ПВО в данном случае откровенно провалилась: она не смогла ни вовремя заметить, ни перехватить БПЛА и ракеты. Даже если, как предполагают некоторые эксперты, они были запущены из Ирака, им надо было пролететь порядка 500 км сквозь воздушное пространство королевства, а из подконтрольных хуситам районов Йемена — более 1000 км, заключает аналитик.