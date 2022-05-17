Йемен запустил первый гражданский авиарейс за шесть лет Перемирие в Йемене продолжается, что дает надежду на постепенное снижение напряженности в этой стране, где боевые действия продолжаются уже шесть лет

Фото YAHYA ARHAB/ТАСС

Йемен впервые за шесть лет запустил гражданский пассажирский авиарейс — 16 мая самолет перевозчика Yemenia Airways вылетел из столицы Саны и спустя три часа успешно приземлился в иорданском Аммане, на борту находилось около 100 человек.

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил надежду, что отныне запуск пассажирских рейсов из Йемена станет нормой и что йеменцы снова смогут путешествовать. Полет стал возможным благодаря усилиям ООН по обеспечению достигнутого 2 апреля перемирия между просаудовскими правительственными силами Йемена и повстанцами-хуситами.

Событие также прокомментировал специальный посланник ООН по Йемену Ханс Грундберг. Он призвал стороны длящегося с 2014 года конфликта и дальше выполнять условия перемирия и сказал, что настало время восстанавливать то, что было разрушено в ходе войны.

Изначально полет должен был состояться еще в прошлом году, однако в последний момент разрешение на вылет было отозвано, так как хуситы отказались признавать паспорта, выданные официальным правительством. А правительство, в свою очередь, намекнуло, что хуситы таким замысловатым способом хотят использовать парочку освободившихся мест, чтобы дать своим лидерам покинуть страну.

На этот раз впервые за долгую гражданскую войну в Йемене условия перемирия действительно соблюдаются. Все предыдущие попытки решить конфликт через дипломатические каналы проваливались с треском и лишь приводили к новому витку вооруженных столкновений. Теперь, хоть стороны и сообщают о некоторых нарушениях, условия прекращения огня довольно успешно соблюдаются.

YAHYA ARHAB/ТАСС

Международные организации посчитали новый полет Yemenia Airways отправной точкой мирного решения йеменского конфликта. Оно и неудивительно ведь, если бывший президент США Дональд Трамп делал визитной карточкой своей предвыборной компании решение палестинского вопроса, то нынешний глава Белого дома Джо Байден сфокусировался на йеменском кризисе.

Однако, несмотря на позитивные подвижки, расценивать этот рейс как сигнал к скорому возобновлению гражданских коммерческих полетов над Йеменом не стоит. В страну и раньше прибывали гуманитарные самолеты, а полет Yemenia Airways в целом относится именно к такому виду авиаперевозок, так как на его борту в основном находились те, кому срочно требовалась медицинская помощь, и люди старшего возраста.

Кроме того, даже пристальное внимание международного сообщества не гарантирует безопасности воздушных рейсов. За время войны йеменские небеса стали небезопасными даже для гуманитарных и дипломатических полетов. Напомним, в 2020 году в аэропорту Адена (город на юго-западном побережье Йемена) боевики (предположительно хуситы) напали на самолет нескольких членов кабинета министров Йемена, в результате чего по крайней мере 20 человек погибли, несколько получили ранения.