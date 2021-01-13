Израильских военных обстреляли на границе с сектором Газа

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Военный автомобиль израильской армии обстреляли 13 января 2021 года в районе границы с сектором Газа, заявили представители Минобороны еврейского государства. Транспортное средство получило повреждение.

In response to the shooting, an IDF tank targeted a Hamas military post in Gaza. — Israel Defense Forces (@IDF) January 13, 2021

Некоторое время назад был обстрелян автомобиль инженерных войск. Это произошло в районе, примыкающем к забору безопасности на севере сектора Газа. Сообщений о пострадавших не поступало, — заявили в Армии обороны Израиля в социальной сети Twitter.

Shots were fired at an IDF engineering vehicle adjacent to the security fence in the northern Gaza Strip earlier today, damaging the vehicle.



No injuries were reported. — Israel Defense Forces (@IDF) January 13, 2021

В ведомстве подозревают, что за провокацией может стоять группировка ХАМАС. В ответ на атаку израильский танк взял на прицел военный пост организации в Газе.

Накануне противовоздушная оборона (ПВО) Сирии отразила атаку по южным районам Дамаска, по мнению сирийской стороны, за нападением стоят ВВС Израиля. Уточняется, что в результате налёта есть повреждения на земле, однако потерь среди военных САР нет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) призвали открывать огонь по любой боевой авиации США, которая может вторгнуться в воздушное пространство Ирана. С соответствующим письмом к командующему Воздушно-космическими силами (ВКС) КСИР Амиру Али Хаджизаде обратились 840 местных академиков.