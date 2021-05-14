Израиль продолжит действовать против обстреливающих города радикалов

https://static.news.ru/photo/7a02d5bc-b4c7-11eb-950c-96000091f725_660.jpg Фото: Mahmoud Khattab/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что власти продолжат действовать для самозащиты от радикалов, которые обстреливают города, прячась за гражданским населением. Его слова приводит ТАСС.

Я говорил, что мы нанесём очень тяжёлый удар по ХАМАС и другим террористическим организациям. Израиль действует в рамках самозащиты от террористов, которые атакуют гражданское население, прячась за гражданским населением. Это им не поможет, и мы продолжим действовать, — заявил израильский премьер.

Ранее израильские военные сообщили, что получили приказ от руководства быть готовыми к входу в сектор Газа. Об этом заявил пресс-секретарь армии страны Йонатан Конрикус.

Крупнейшая эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла вечером 10 мая. Стороны начали обмениваться ракетными ударами после столкновений в Иерусалиме. Из сектора Газа по израильской территории было выпущено 1750 ракет, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава.

14 мая члены военного крыла ХАМАС нанесли удар по израильскому химическому заводу, который находится у границы сектора Газа. Удар был нанесён с помощью беспилотника.