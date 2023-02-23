Израиль ответил на ракетный удар в секторе Газа Израиль атаковал сектор Газа после обстрела своей территории

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в настоящий момент наносит удар по сектору Газа после утреннего обстрела своей территории, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram. При этом других подробностей пока не приводится.

В ЦАХАЛ ранее рассказали, что утром 23 февраля из сектора Газа по территории Израиля было выпущено шесть ракет. Пять из них перехватила система ПВО Израиля. Еще одна ракета упала на открытой местности.

После сообщения об активации системы оповещения было зафиксировано шесть запусков ракет из сектора Газа по Израилю. Система ПВО перехватила пять ракет, — отметила пресс-служба.

Сирены воздушной тревоги включались в Ашкелоне, Сдероте и районах, расположенных около сектора Газа на юге Израиля.

Ранее палестинское агентство Wafa сообщило, что 22 февраля шестеро палестинцев были убиты, а также десятки получили ранения в столкновениях с военнослужащими ЦАХАЛ в городе Наблус на Западном берегу. Отмечается, что бойцы израильской армии вошли на территорию города в разгар рабочего дня и «начали стрелять по всем направлениям». ЦАХАЛ до этого заявила о проведении спецоперации по поимке палестинцев, подозреваемых в терроризме.