Иранский посол обвинил Израиль в убийстве физика-ядерщика

https://static.news.ru/photo/17efcfd0-3482-11eb-b6f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Iranian Defence Ministry Office/Global Look Press

Тегеран хорошо знает, кто стоит за убийством физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Об этом заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

Наши враги используют терроризм против Ирана. Помимо представителей власти жертвами стали сотни гражданских лиц. Мы хорошо знаем, кто за всем этим стоит, в том числе правительства каких государств, — сказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что теракт был осуществлён при помощи иностранных спецслужб. Джалали добавил, что «прямые и косвенные свидетельства указывают на то, что, как и в прошлые разы, за терактом стоит Израиль».

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху РИА Новости сообщили , что не комментируют заявления иранских властей о причастности еврейского государства к убийству Фахризаде.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что заговор между Израилем, США и Саудовской Аравией завершился убийством физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Он добавил, что атаку на Фахризаде организовали создатели политики давления на Иран. Данным убийством они пытаются разрушить «обстановку, способствующую отмене санкций» против Тегерана. Пользуются моментом, пока в Белом доме проводит последние дни действующий президент США Дональд Трамп, подчеркнул Зариф.

Мохсен Фахризаде, имя которого связывают с созданием атомного оружия, погиб 27 ноября по дороге из города Ростамкола (провинция Мазендеран на севере Ирана) в сторону Абсарда в провинции Тегеран. Автомобиль, в котором учёный ехал с супругой, сопровождали три машины охраны. Физик вышел из машины, ошибочно приняв звуки попадания пуль по автомобилю за проблемы с двигателем. По учёному был открыт огонь из автомобиля Nissan, который находился в 150 метрах, при этом стрельба велась из автоматического стрелкового оружия на дистанционном управлении, писал NEWS.ru.