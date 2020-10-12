Иранская «пятая колонна» ослабляет Израиль изнутри

В Корпусе стражей Исламской революции (КСИР), который является одной из наиболее влиятельных военно-политических организаций Ирана, заявили о существовании в Израиле «своих» людей, которые готовы сотрудничать с Тегераном в случае необходимости. Такое заявление в телеэфире сделал бригадный генерал Мохаммад Реза Нагди. Как показывает опыт, шпионаж в пользу Ирана не чужд даже израильским министрам, однако эксперты уверяют: сейчас у властей Исламской Республики могут оказаться другие, более масштабные приоритеты.

Нагди заявил , что в Израиле «существует много людей», которые готовы к взаимодействию с компетентными ведомствами Ирана. Он заметил, что Исламская Республика сейчас «ближе к Израилю», чем это можно предполагать, и что однажды еврейское государство «внезапно развалится». Помимо этого, выступление Нагди не обошлось без традиционных для иранской официальной риторики антиамериканских клише.

Они (американцы. — NEWS.ru) хотели уничтожить Исламскую Республику Иран 41 год назад и потерпели неудачу. Они хотели уничтожить «Хезболлу» 30 лет назад и потерпели неудачу, они пытались уничтожить ХАМАС 20 лет назад и потерпели неудачу, — сказал иранский военачальник. — Они также пытались свергнуть президента Сирии Башара Асада девять лет назад и потерпели неудачу.

Тем не менее, ремарки по поводу шпионов в Израиле привлекли наибольшее внимание: у Тегерана уже был опыт вербовки высокопоставленных деятелей еврейского государства, которая была раскрыта.

В 2019 году к 11 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже в пользу Ирана был приговорён бывший министр энергетики и инфраструктуры Израиля Гонен Сегев. Экс-представитель правительства был арестован общей службой безопасности Израиля (ШАБАК) весной 2018 года. По информации контрразведчиков, Сегев активно передавал иранским спецслужбам сведения об энергетическом рынке и конфиденциальных оборонных объектах, а также о некоторых представителях кабмина и спецслужб. Израильская пресса сообщала, что бывший министр энергетики и инфраструктуры был завербован разведкой Исламской Республики на территории Нигерии в 2012 году. После этого ему удавалось не менее двух раз посетить Иран для встреч со своими кураторами, принадлежность которых к разведслужбам была ему была хорошо известна. Помимо этого, он проводил с ними переговоры в отелях различных стран. Досье Сегева уже публично упоминалось официальными лицами Ирана как доказательство того, что еврейское государство давно находится «под колпаком».

Мохаммад Реза Нагди Morteza Nikoubazl/Global Look Press

Впрочем, сейчас иранцы могут быть не заинтересованы в том, чтобы использовать свой «актив» в Израиле. Как пояснил в разговоре с Israel Hayom эксперт в сфере разведки и безопасности, бывший глава исследовательского отдела военной разведки АМАН Йоси Купервассер, «иранцы в настоящее время сосредоточены на выборах в США», и для них нет ничего важнее. Хотя аналитик назвал несомненным то, что Тегеран пытается собрать как можно больше разведывательных данных о еврейском государстве, используя в том числе вербовку самих израильтян.

Иранцы вкладывают значительные ресурсы в решение этой проблемы, однако их средства ограничены, — в то же время уверен Купервассер. — Израиль имеет превосходство в разведывательной сфере, если сопоставлять его возможности с иранскими.

Неравенство сил, по словам эксперта, можно увидеть, например, в том, как быстро еврейское государство обнаруживает оружейные склады «Хезболлы» на территории Бейрута. Конечно, как отмечает Купервассер, Израиль держит в секрете большинство своих контрразведывательных акций, однако это не спасает его от проникновения иранских шпионов.