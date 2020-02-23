https://static.news.ru/photo/f5f04108-565b-11ea-95ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/XinHua/Global Look Press

Избирательный штаб Ирана сообщил о сроках проведения второго тура парламентских выборов. Он состоится только в том случае, если кандидат не набирает более 20% голосов в избирательном округе.

Голосование второго тура выборов в меджлис (парламент) пройдёт в 11 избирательных округах. Оно запланировано на 17 апреля.

Первый тур выборов состоялся в Иране 21 февраля. Итоговая явка стала самой низкой в истории Исламской Республики — 42,5%. На 290 парламентских мест претендовало 7148 человек.

NEWS.ru сообщал ранее, что списку «Национального единства» под руководством бывшего мэра Тегерана Мохаммада Багера Галибафа удалось набрать наибольшее количество голосов.