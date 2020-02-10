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Тегеран считает несправедливым задействование механизма INSTEX для разрешения споров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

Когда США вышли из СВПД, мы переписывались с координаторами внешней политики в Европе относительно того, что надо активизировать механизм разрешения споров. Но тогда они нас не услышали, — цитирует дипломата «Интерфакс».

Он добавил, что исламская республика надеется на выполнение Европой обязательств, несмотря на запуск механизма.

Осенью 2019 года страны Европы согласились осуществить шаги, от которых зависит возвращение Ирана к исполнению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). В правительстве Исламской Республики сообщили, что европейцы намерены внести $15 млрд в фонд INSTEX.

О согласии предоставить Ирану кредит, который позволит стране использовать твёрдую валюту несмотря на рестрикции, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он также предложил президенту Штатов Дональду Трампу позволить Исламской Республике увеличить экспорт нефти до 700 тысяч баррелей в день.

Ранее NEWS.ru сообщал, что СВПД находится на грани краха. Однако в России надеются, что точка невозврата не пройдена, заявил директор департамента МИДа по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков.