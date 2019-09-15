https://static.news.ru/photo/a1435232-d7b0-11e9-bb62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Страны Европы согласились осуществить шаги, от которых зависит возвращение Ирана к исполнению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). В правительстве Исламской Республики сообщили, что европейцы намерены внести $15 млрд в фонд INSTEX.

Механизм был создан для поддержания торговли с Тегераном в обход санкций США. О согласии предоставить Ирану кредит, который позволит стране использовать твёрдую валюту несмотря на рестрикции, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Он также предложил президенту Штатов Дональду Трампу позволить Исламской Республике увеличить экспорт нефти до 700 тысяч баррелей в день, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что РФ не исключает вероятности финансового сотрудничества в рамках системы расчётов между Евросоюзом и Ираном INSTEX после оценки работы этого механизма. Об этом в июле 2019 года рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.