https://static.news.ru/photo/99c1d4f2-4beb-11ea-afda-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) находится на грани краха. Однако в России надеются, что точка невозврата не пройдена, заявил директор департамента МИДа по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков.

Чтобы международные договорённости вернулись в изначально согласованные рамки, нужна политическая воля. Со стороны Ирана она присутствует, заверил представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ермаков подчеркнул, что многое зависит от европейских коллег. Однако те оказались не в состоянии предпринять «значимые шаги для создания надлежащих условий», которые позволили бы Ирану воспользоваться торгово-экономическими преимуществами от участия в «ядерной сделке».

При этом, по его словам, в странах Евросоюза «не решаются противостоять» санкционным требованиям США и вынуждены поддерживать их прямо или косвенно.

Нашим коллегам в Берлине, Лондоне и Париже стоило бы <...> исправить эти недоработки и отклонения, создав благоприятную почву для стабилизации вокруг СВПД, который нужно срочно оттаскивать от края пропасти, — приводит слова Ермакова «Интерфакс».

Он также выразил надежду, что «евротройка» не вынашивает планов по переносу дискуссии в Совет Безопасности ООН. Представитель МИДа подчеркнул, что необходимо остановить нарастающую эскалацию и «отложить в сторону опасные игры с механизмом разрешения споров». Москва исходит из того, что СВПД должен быть выполнен до конца, подчеркнул Ермаков.

Как ранее писал NEWS.ru, Тегеран не намерен делать новые шаги по сокращению своих обязательств, предусмотренных соглашением по ядерной программе Ирана.