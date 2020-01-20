https://static.news.ru/photo/5d5c8240-3b75-11ea-b5f3-fa163e074e61_660.jpg Джавад Зариф Фото: МИД России/flickr.com

Тегеран не намерен делать новые шаги по сокращению своих обязательств, предусмотренных Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф.

Иран сделал пять шагов по сокращению своих обязательств в рамках ядерной сделки и не намерен делать новые, — цитирует Зарифа агентство ИРНА.

Совместный всеобъемлющий план действий был принят Ираном при посредничестве России, США, Британии, Китая, Франции, Германии 14 июля 2015 года. Его выполнение снимало с Ирана введённые ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

8 мая 2018 года Трамп объявил о выходе страны из соглашения. Он заявил, что США располагают доказательствами того, что Иран продолжает разработку ядерного оружия, тем самым нарушая Совместный всеобъемлющий план действий.

5 ноября 2019 года Вашингтон ввёл санкции против Тегерана. В соответствии с решением Минфина, в юрисдикции США будут блокироваться все активы лиц и компаний, связанных с правительством Ирана и его энергокомпаниями Iranian Oil Company и Naftiran Intertrade Company, а также с Центральным банком Ирана.

5 января Тегеран объявил об отказе от «последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг». При этом Иран заявил, что продолжит сотрудничать с МАГАТЭ, как и раньше, и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций и обеспечения интересов Тегерана, предусмотренных ядерной сделкой, писал NEWS.ru.