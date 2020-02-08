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Военное разведывательное сообщество Ирака считает, что ответственность за ракетный удар по иракской базе 27 декабря 2019 несёт запрещённая в РФ террористическая организация «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщил бригадный генерал и начальник разведки иракской федеральной полиции на базе К-1 Ахмед Аднан.

Как пишет The New York Times, таким образом в атаке, которая в конечном итоге привела к убийству командующего силами «Кудс» в составе влиятельного Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани, иракская...