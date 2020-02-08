Мохаммад Джавад Зариф Мохаммад Джавад Зариф Фото: Li Muzi/Xinhua/Global Look Press

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф провёл переговоры со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном. Политик заявил о готовности к любому сотрудничеству.

В ходе встречи Зариф и Педерсен обсудили последние события в Сирии. Глава МИД Ирана заявил о готовности к любого рода сотрудничеству при условии уважения сирийского суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности, — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Также была организована встреча Педерсена и старшего помощника главы МИД Ирана по политическим вопросам Али Асгара Хаджи.

Иран подчеркивает необходимость беречь жизни гражданских лиц и недопустимость использования их в качестве живого щита, а также заявляет о готовности посредничества для преодоления разногласий между Турцией и Сирией, — заявил помощник. 

Ранее NEWS.ru писал, что командующий ВВС и Военно-космическими войсками Корпуса стражей Исламской революции Амир-Али Хаджизаде пообещал раскрыть новую информацию об обстреле базы США.

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