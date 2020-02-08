https://static.news.ru/photo/4d1430f6-4a82-11ea-8ff2-fa163e074e61_660.jpgМохаммад Джавад ЗарифФото: Li Muzi/Xinhua/Global Look Press
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф провёл переговоры со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном. Политик заявил о готовности к любому сотрудничеству.
В ходе встречи Зариф и Педерсен обсудили последние события в Сирии. Глава МИД Ирана заявил о готовности к любого рода сотрудничеству при условии уважения сирийского суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности, — цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Также была организована встреча Педерсена и старшего помощника главы МИД Ирана по политическим вопросам Али Асгара Хаджи.
Иран подчеркивает необходимость беречь жизни гражданских лиц и недопустимость использования их в качестве живого щита, а также заявляет о готовности посредничества для преодоления разногласий между Турцией и Сирией, — заявил помощник.
Ранее NEWS.ru писал, что командующий ВВС и Военно-космическими войсками Корпуса стражей Исламской революции Амир-Али Хаджизаде пообещал раскрыть новую информацию об обстреле базы США.