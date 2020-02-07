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Председатель КНР Си Цзиньпин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонную беседу, в которой обсудили вспышку коронавируса нового типа и её влияние на ситуацию в мире.

Си Цзиньпин заверил Трампа, что власти Китая прилагают все усилия для недопущения дальнейшего распространения заболеваемости, и выразил уверенность в неспособности вируса повлиять на экономику Китая в долгосрочной перспективе, передаёт ЦТК....