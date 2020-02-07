Командующий ВВС и Военно-космическими войсками Корпуса стражей Исламской революции Амир-Али Хаджизаде заявил, что в ближайшее время Иран раскроет новую информацию об авиаударе, нанесённом по базе США Айн аль-Асад в Ираке.
Ещё многое нужно сказать, — сказал Хаджизаде, которого цитирует агентство ISNA.
Как писал NEWS.ru, в начале января Иран нанёс авиаудар по базе Соединённых Штатов Айн аль-Асад в Ираке. Во время удара большинство из размещённых на базе полутора тысяч солдат находились в бункерах, так как были предупреждены начальством. Министр обороны Исламской Республики Амир Хатами заявил, что авиаудар по американской базе был вызван необходимостью продолжить сопротивление присутствию сил США в регионе. В результате удара более 60 военных получили повреждения и сотрясения мозга. Часть из них была отправлена на лечение в Германию.