https://static.news.ru/photo/354ca938-3643-11ea-8958-fa163e074e61_660.jpg Фото: Capt Carrie Clear/wikimedia.org/ via Global Look Press

Иран оправдал нанесённый по базе США Айн аль-Асад в Ираке авиаудар. Это было вызвано необходимостью продолжить сопротивление присутствию американских сил в регионе.

С таким заявлением выступил министр обороны Исламской Республики Амир Хатами во время встречи со своим сирийским коллегой Али Абдаллой Аюбом. Хатами заметил, что Трамп глубоко ошибся, решив, что устранение одного человека остановит сопротивление, передаёт слова министра агентство ИРНА.

Но в итоге «американцы повысили цену своего присутствия» в регионе. Иранский министр заверил, что сопротивление продолжится и после Сулеймани.

Удар, нанесённый Ираном по базе США Айн аль-Асад в Ираке, был необходимым действием. Сопротивление присутствию американских сил в регионе должно стать непрерывным процессом, — резюмировал Хатами.

Иранский министр также пообещал, что его государство будет находиться рядом с Сирией, когда страна будет восстанавливаться.

Ранее NEWS.ru сообщал, что администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа придерживалась единой позиции в вопросе необходимости проведения военной операции, в результате которой 3 января на территории Ирака был убит командующий силами специального назначения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани.