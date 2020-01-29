https://static.news.ru/photo/155a3d5c-425a-11ea-9563-fa163e074e61_660.jpg Фото: Derek Mustard/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американское оборонное ведомство уточнило число пострадавших при обстреле Ираном военнослужащих США в Ираке. Сотрясения и повреждения мозга получили 50 человек. Ранее Пентагон сообщал о 34 раненых.

Представитель Минобороны Штатов Томас Кэмпбелл пояснил, что из этих 50 пострадавших 31 военный получил медицинскую помощь в Ираке и уже вернулся к исполнению обязанностей. 18 военнослужащих были перевезены в Германию для прохождения обследований и дальнейшего лечения. Ещё один пострадавший был эвакуирован в Кувейт, в настоящее время он вернулся к несению службы.

Сотрудники Пентагона не исключают, что число пострадавших возрастёт, отмечает CNN.

Как писал NEWS.ru, Иран нанёс авиаудар по базе США Айн аль-Асад в Ираке. Во время удара большинство из размещённых на базе полутора тысяч солдат находились в бункерах, так как были предупреждены начальством. Министр обороны Исламской Республики Амир Хатами заявил, что авиаудар по американской базе был вызван необходимостью продолжить сопротивление присутствию сил США в регионе.