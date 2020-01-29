Американское оборонное ведомство уточнило число пострадавших при обстреле Ираном военнослужащих США в Ираке. Сотрясения и повреждения мозга получили 50 человек. Ранее Пентагон сообщал о 34 раненых.
Представитель Минобороны Штатов Томас Кэмпбелл пояснил, что из этих 50 пострадавших 31 военный получил медицинскую помощь в Ираке и уже вернулся к исполнению обязанностей. 18 военнослужащих были перевезены в Германию для прохождения обследований и дальнейшего лечения. Ещё один пострадавший был эвакуирован в Кувейт, в настоящее время он вернулся к несению службы.
Сотрудники Пентагона не исключают, что число пострадавших возрастёт,
Как писал NEWS.ru, Иран нанёс авиаудар по базе США Айн аль-Асад в Ираке. Во время удара большинство из размещённых на базе полутора тысяч солдат находились в бункерах, так как были предупреждены начальством. Министр обороны Исламской Республики Амир Хатами заявил, что авиаудар по американской базе был вызван необходимостью продолжить сопротивление присутствию сил США в регионе.
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