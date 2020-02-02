https://static.news.ru/photo/36dee0d6-45c0-11ea-8459-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vichan Poti/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иран начал использовать тепловизоры, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции на территории страны.

Как сообщает РИА Новости, высокоточные тепловизоры были установлены в ряде пунктов, включая аэропорт Имама Хомейни в столице страны Тегеране. Устройства способны быстро и точно измерить температуру прибывающих в Иран пассажиров. Людей, которых признают потенциальными носителями коронавирусной инфекции, подвергнут тщательной проверке.

Как ранее писал NEWS.ru, в связи с эпидемией коронавирусной инфекции власти Новой Зеландии закрыли въезд в страну для всех иностранцев, побывавших в последнее время в Китае. Под запрет не попали только ближайшие родственники новозеландских граждан.

По состоянию на 2 февраля число погибших от вызванного коронавирусом 2019-nCoV заболевания в Китае достигло 304 человек. Количество инфицированных составило 14,3 тысячи человек. Состояние 2110 человек медики оценивают как крайне тяжёлое.