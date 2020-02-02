Иран начал использовать тепловизоры, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции на территории страны.
Как
Как ранее писал NEWS.ru, в связи с эпидемией коронавирусной инфекции власти Новой Зеландии закрыли въезд в страну для всех иностранцев, побывавших в последнее время в Китае. Под запрет не попали только ближайшие родственники новозеландских граждан.
По состоянию на 2 февраля число погибших от вызванного коронавирусом 2019-nCoV заболевания в Китае достигло 304 человек. Количество инфицированных составило 14,3 тысячи человек. Состояние 2110 человек медики оценивают как крайне тяжёлое.
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