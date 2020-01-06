Хорватия вывела войска из Ирака. Военнослужащие находились на территории страны в составе миссии НАТО.
Войска отправились в Кувейт. В ходе операции было выведено 14 человек. На данный момент они находятся в безопасности,
Мы с союзниками следим за ситуацией с безопасностью и в случае необходимости будем принимать соответствующие решения вместе с ними, — подчеркнули в Минобороны республики.
В то же время США привели свои войска в состояние повышенной боеготовности. Это связано с возможным ударом со стороны иранских беспилотников.
Ранее NEWS.ru сообщал, что обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после убийства Сулеймани. Он скончался во время обстрела аэропорта Багдада.
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