Фото: MORH/flickr.com

Хорватия вывела войска из Ирака. Военнослужащие находились на территории страны в составе миссии НАТО. 

Войска отправились в Кувейт. В ходе операции было выведено 14 человек. На данный момент они находятся в безопасности, передаёт ТАСС.

Мы с союзниками следим за ситуацией с безопасностью и в случае необходимости будем принимать соответствующие решения вместе с ними, — подчеркнули в Минобороны республики. 

В то же время США привели свои войска в состояние повышенной боеготовности. Это связано с возможным ударом со стороны иранских беспилотников.

Ранее NEWS.ru сообщал, что обострение ситуации на Ближнем Востоке произошло после убийства Сулеймани. Он скончался во время обстрела аэропорта Багдада.

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