https://static.news.ru/photo/1e028f54-32e2-11ea-b832-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.moqawama.org

Ливанская организация «Хезболла» направила свои войска на границу с Израилем.

Группировка планировала нанести удар по противнику, если американская сторона атакует Иран. Предполагалось, что Штаты отреагируют на бомбардировку базы Айн аль-Асад. Однако «Хезболла» не подтвердила эту информацию через официальные источники.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 29 декабря США провели акцию возмездия, нанеся авиаудары по пяти объектам военизированной шиитской группировки «Катаиб Хезболла» в Сирии и Ираке.

В ответ на этот акт военные Ирана пообещали «жестокую месть» врагам страны.