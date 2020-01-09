Ливанская организация «Хезболла» направила свои войска на границу с Израилем.
Группировка планировала нанести удар по противнику, если американская сторона атакует Иран. Предполагалось, что Штаты отреагируют на бомбардировку базы Айн аль-Асад. Однако «Хезболла» не подтвердила эту информацию через официальные источники.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 29 декабря США провели акцию возмездия, нанеся авиаудары по пяти объектам военизированной шиитской группировки «Катаиб Хезболла» в Сирии и Ираке.
В ответ на этот акт военные Ирана пообещали «жестокую месть» врагам страны.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен