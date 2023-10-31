Бойцы ХАМАС обстреляли Ашдод

Фото: Ilan Assayag/JINI/Global Look Press

Бойцы ХАМАС нанесли ракетный удар по израильскому городу Ашдоду, заявили в соцсетях представители военного крыла палестинского движения бригады «Аль-Кассам». Они отметили, что это стало ответом на атаки Армии обороны Израиля на мирное население сектора Газа.

Бригады «Аль-Кассам» обстреляли ракетами Ашдод в ответ на атаки в отношении мирного населения, — говорится в заявлении организации.

По меньшей мере четыре человека пострадали в результате ракетного обстрела ХАМАС Ашдода, сообщила израильская служба скорой медицинской помощи «Маген Давид адом» («Красный щит Давида»).

31 октября МВД сектора Газа сообщило, что в результате израильских авиаударов по лагерю беженцев Джебалия погибли и были ранены 400 человек. В ведомстве отметили, в лагере разорвалось по меньшей мере шесть авиабомб, каждая весит тонну. Был полностью разрушен жилой квартал беженцев. По данным МВД, среди жертв большое число женщин и детей.

Представитель ЮНИСЕФ Джеймс Элдер ранее заявил, что сектор Газа превратился в кладбище для детей. В палестинском анклаве погибли более 3,4 тысячи несовершеннолетних, еще около тысячи пропали без вести. По его словам, угроза для жизни малышей «не ограничивается бомбами и минометами», они также погибают от обезвоживания.

Газета Israel Hayom сообщила, что план Израиля по уничтожению ХАМАС выполнен на 10%. В Тель-Авиве уже изучают вопрос послевоенного управления Палестиной, отмечает издание.