ХАМАС будет считать аннексию Западного берега объявлением войны

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ХАМАС выступает против аннексии Западного берега и Иорданской долины. Если Израиль это сделает, то будет война, заявил представитель этого движения Абу Обайда.

Движение исламского сопротивления (ХАМАС) расценивает решение аннексировать Западный берег и Иорданскую долину как объявление войны нашему народу, и мы заставим врага раскаяться за это решение, — подчеркнул Абу Обайда в эфире телеканала «Аль-Акса».

Другой представитель этого движения Фаузи Бархум отметил, что заявление Абу Обайды является чётким сигналом «израильскому оккупационному режиму».

28 января 2020 года президент США Дональд Трамп обнародовал политическую часть своего плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Инициатива получила неформальное название «сделка века». План предусматривает «создание» палестинского государства (Вашингтон не признаёт легитимность уже существующего государственного образования) со столицей в Восточном Иерусалиме. Еврейское государство должно будет распространить свой суверенитет на территории Иорданской долины, Иудеи и Самарии (Западный берег реки Иордан). В качестве условий мирного процесса план требует от палестинцев отказаться от вооружённых выступлений, прекратить поддержку движения ХАМАС и демилитаризовать сектор Газа.

Согласно плану ООН 1947 года по разделу Палестины на арабское и еврейское государства, в состав территории, выделенной для создания арабского государства, входил сектор Газа. Оно так и не было создано. Сейчас эта территория контролируется организацией ХАМАС, которую Израиль считает террористической и периодически проводит в регионе зачистки. Ещё одной важнейшей сферой разногласий между палестинскими и израильскими переговорщиками по вопросу о мире является статус Иерусалима.

Резолюция Генассамблеи ООН № 181 предполагала, что будущее Иерусалима под свой контроль возьмёт международное сообщество. Однако в результате Арабо-израильской войны (1947–1949) Иерусалим был разделён между Израилем (западная часть города) и Трансиорданией, которая позже аннексировала Палестину вместе с восточной частью Иерусалима.

В результате победы в Шестидневной войне 1967 года Израиль захватил Восточный Иерусалим и объявил свой суверенитет над объединённым городом. ООН и значительная часть международного сообщества официально не признают этот акт.

На днях Израиль объявил о намерении распространить свой суверенитет на поселения на Западном берегу реки Иордан и Иорданскую долину. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал еврейское государство отказаться от этих планов, писал NEWS.ru.