Главный дипломат ХАМАС: от наших ракет никто в Израиле не погиб Муса Абу Марзук, возглавляющий международное направление ХАМАС, рассказал NEWS.ru, на каких условиях может снизиться напряженность на Ближнем Востоке

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Руководитель внешнеполитического отдела, член политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук

Израиль обязался до конца священного исламского месяца Рамадана (заканчивается вечером 20 апреля) не допускать кого-либо, кроме мусульман, на территорию Храмового комплекса в Иерусалиме, чтобы избежать дальнейшего роста напряженности. Впрочем, не факт, что это поможет наладить отношения с мусульманами: напряжение между Израилем и его соседями по-прежнему сохраняется после недавних штурмов мечети Аль-Акса израильскими силами безопасности и ответных запусков ракет из Газы, Ливана и Сирии. NEWS.ru связался с главой управления ХАМАС (Исламское движение сопротивления, контролирующее сектор Газа) по международным делам Мусой Абу Марзуком, чтобы узнать, на каких условиях возможно примирение между сторонами.

Кто такой Муса Абу Марзук

Муса Абу Марзук — высокопоставленный член политбюро ХАМАС, который играет ключевую роль в принятии политических решений внутри организации и рассматривается как возможный преемник нынешнего руководителя движения Халеда Машаля. Он присоединился к ХАМАС в конце 1980-х годов, а в 1991 году возглавил политбюро организации и стал заместителем шейха Ахмеда Ясина — одного из основателей и главных идеологов движения.

В 1995 году Абу Марзук был арестован в США и провел три года в тюрьме по обвинению в организации террористических актов. После освобождения он вернулся в Газу, где стал ответственным за связи ХАМАС с иностранными государствами.

Абу Марзук считается умеренным членом ХАМАС и выступает за мирное решение конфликта между палестинцами и израильтянами, хотя часто резко высказывается в адрес США, Израиля и их союзников, а также поддерживает право ХАМАС на защиту и борьбу за освобождение Палестины.

Одно из ключевых достижений Марзука — заключение в 2011 году договоренности с ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины) о прекращении вражды и объединении в единую Палестинскую национальную власть.

Фото: Ahmed Zakot/Keystone Press Agency/Global Look Press Протесты палестинцев в секторе Газа

«Нынешний год может стать рекордным по числу убитых палестинцев»

— Господин Абу Марзук, конфликт традиционно обостряется в период Рамадана, и этот год не стал исключением. Почему в месяц мусульманского поста вспыхивает насилие?

— Раньше всегда считалось, что исламский священный месяц Рамадан — время для поклонения, сближения с Аллахом, спокойствия и тишины. Но попытками взять под контроль мечеть Аль-Акса и изменить статус-кво на Храмовой горе израильтяне каждый раз превращают его в месяц напряженности. Весь мир в очередной раз видел, как оккупационные солдаты врывались в мечеть Аль-Акса и жестоко избивали верующих, арестовывая сотни невинных людей.

Хочу напомнить, что конфликт сейчас происходит не только между Израилем и ХАМАС. Есть созданное Великобританией «сионистское образование» Израиль, которому страны Запада, в первую очередь Соединенные Штаты, оказывают международную поддержку в политическом и военном плане. Но с другой стороны находится не только палестинский народ, как принято считать. Рядом с палестинцами стоят миллионы арабов и миллиарды мусульман со всего мира, для которых нападения на Аль-Аксу равносильны посягательству на ислам.

— Израиль запретил немусульманам приближаться к Аль-Аксе до конца Рамадана. Это снизило напряженность в палестинском обществе?

— Штурмы Аль-Аксы происходили одновременно с другими нарушениями и ограничениями, причем не только против мусульман. Сейчас Израиль переключился и провоцирует палестинских христиан. Так, сионистские силы препятствуют доступу христиан из сектора Газа к христианским святыням в Иерусалиме для празднования Пасхи. Не прекратились и постоянные израильские вторжения в палестинские города, из-за которых палестинские матери оплакивают десятки мучеников с начала года.

Учитывая нынешние темпы, 2023 год может стать рекордным по количеству убитых сынов и дочерей палестинского народа. И это при том, что мы не находимся в состоянии войны с Израилем. Лишь внутренние споры в Израиле вокруг судебной реформы, похоже, заставляют политиков избегать войны в секторе Газа.

Фото: Awqaf/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинские мусульмане возносят молитвы таравих в мечети Аль-Акса в Иерусалиме

«Мы будем продолжать, пока не вернем себе всё»

— После запуска ракет из Газы, Ливана и Сирии напряженность в регионе подошла к критической точке. Западные СМИ писали, что это — практически начало войны против Израиля...

— Любой объективный наблюдатель, который следит за новостями, знает, что ракеты запустили не просто так. Только с начала этого года Израиль убил 96 палестинцев. Тем временем ракеты, о которых идет речь... Поверьте мне, израильские СМИ сильно преувеличивают данные об ущербе и о количестве жертв. Вопреки израильским заявлениям я знаю, что от этих ракет на самом деле никто не погиб (по версии Израиля, от обстрелов 6 апреля пострадали 3 человека. — NEWS.ru).

Преувеличивая урон от ракетных пусков, Израиль пытается изобразить из себя невинную жертву.

— Если ситуация выйдет из-под контроля, каковы планы ХАМАС? Есть ли у организации ресурсы для противостояния?

— Мы не хотим, чтобы последние события и существующие противоречия переросли во всеобъемлющую военную эскалацию. Но если Израиль снова навяжет агрессию против Палестины и ее народа где и когда бы то ни было, то мы вместе со всем нашим народом будем сопротивляться и защищаться.

Израильская военная машина никогда не сломит нашу волю. Мы восстановим свои права и не откажемся от наших надежд на освобождение и возвращение на наши земли.

Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинская молодежь сжигает шины во время акции протеста возле границы между Израилем и Газой

— Какие пути выхода из нынешнего кризиса вы видите?

— Решение заключается в том, чтобы положить оккупации конец. Только тогда в регион наконец вернутся мир и стабильность. Поддерживают Израиль лишь те, кто с помощью тесных связей с ним пытается сохранить свою глобальную гегемонию.

ХАМАС — крупнейшее палестинское движение, и мы не будем безучастно стоять и смотреть на преступления оккупации. Мы защищаем наш народ сейчас, и мы будем продолжать это делать, пока не вернем себе всё, что у нас забрали.