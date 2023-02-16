В метре от главы Минздрава Турции произошел взрыв У ног главы Минздрава Турции Коджа во время общения с медиками прогремел взрыв

Фото: Социальные сети

Поездку главы Минздрава Турции Фахреттина Коджа в пострадавшие от землетрясения районы прервал взрыв, прогремевший прямо под его ногами в тот момент, когда он общался с медиками. Кадры сняли местные журналисты и поделились ими в Twitter. В один момент чиновника и его собеседника обдало искрами и вспышкой пламени. В Минздраве республики сообщили, что министр и те, кто стояли рядом с ним, не пострадали.

Когда министр здравоохранения Фахреттин Коджа общался с медицинским персоналом, в печи взорвался уголь, — уточняет телеканал телеканал AHaber.

Число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 35 тысяч человек, еще более 105 тысяч пострадали. Из-под завалов спасены свыше восьми тысяч человек. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что разрушительная сила подземных толчков была сравнима с мощностью 500 атомных бомб.

Ранее СМИ рассказали о турецком городе Эрзинь, где не зафиксировано ни одного смертельного случая в момент землетрясения, хотя населенный пункт находится в провинции Хатай, которая больше всего пострадала от подземных толчков. Мэр города Оккеш Эльмасоглу заявлял, что жертв удалось избежать, поскольку все здания построены в соответствии с техническими требованиями. Он запрещал нарушать строительные нормы даже своим родственникам.