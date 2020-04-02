Глава Минздрава Израиля инфицирован COVID-19

https://static.news.ru/photo/766d58fc-7475-11ea-b76f-fa163e074e61_660.jpg Яаков Лицман Фото: Nir Alon/ZUMAPRESS.com/GlobalLookPress

Министр здравоохранения Израиля Яаков Лицман заразился коронавирусом. У супруги министра также обнаружен COVID-19.

Такие данные привели в эфире региональной радиостанции «Кан». Журналисты сообщили, что министр продолжит исполнять свои обязанности, но уже дистанционно, сообщает ТАСС.

По данным на 1 апреля, число инфицированных в Израиле достигло 6092 человек. За сутки количество заражённых увеличилось на 710 человек. Жертвами коронавируса стали 25 человек.

Министерство здравоохранения Израиля отметило, что 95 человек находится в тяжёлом состоянии, а 214 человек выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал о том, что советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по делам ультраортодоксальной общины Ривка Палух заразилась коронавирусом. Также вирусом инфицирован ей супруг. В связи с этим, Биньямин Нетаньяху и несколько членов его администрации приняли решение о самоизоляции.