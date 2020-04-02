Глава Минздрава Израиля инфицирован COVID-19

Министр здравоохранения Израиля Яаков Лицман заразился коронавирусом. У супруги министра также обнаружен COVID-19.
Такие данные привели в эфире региональной радиостанции «Кан». Журналисты сообщили, что министр продолжит исполнять свои обязанности, но уже дистанционно,
По данным на 1 апреля, число инфицированных в Израиле достигло 6092 человек. За сутки количество заражённых увеличилось на 710 человек. Жертвами коронавируса стали 25 человек.
Министерство здравоохранения Израиля отметило, что 95 человек находится в тяжёлом состоянии, а 214 человек выздоровели.
Ранее NEWS.ru писал о том, что советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по делам ультраортодоксальной общины Ривка Палух заразилась коронавирусом. Также вирусом инфицирован ей супруг. В связи с этим, Биньямин Нетаньяху и несколько членов его администрации приняли решение о самоизоляции.
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