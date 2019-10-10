https://static.news.ru/photo/d07dc6a8-eb52-11e9-a1d4-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Эрдоган Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил открыть границы в Европу для беженцев. Он намерен так поступить, если страны ЕС назовут трансграничную операцию «Источник мира» в Сирии вторжением.

Пока что европейские лидеры ограничиваются лишь критикой действий Анкары.

Эй, Европейский союз, возьми себя в руки! Если вы попытаетесь назвать нашу операцию вторжением, то наше дело простое — мы откроем наши пограничные переходы и выпустим 3,6 млн беженцев к вам, — цитирует ТАСС фрагмент телеобращения турецкого лидера.

С аналогичной угрозой Эрдоган уже выступал 5 сентября, тогда он требовал от Евросоюза поддержать действия Анкары по созданию зоны безопасности в Сирии.