Реджеп Эрдоган Реджеп Эрдоган Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил открыть границы в Европу для беженцев. Он намерен так поступить, если страны ЕС назовут трансграничную операцию «Источник мира» в Сирии вторжением.

Пока что европейские лидеры ограничиваются лишь критикой действий Анкары.

Эй, Европейский союз, возьми себя в руки! Если вы попытаетесь назвать нашу операцию вторжением, то наше дело простое — мы откроем наши пограничные переходы и выпустим 3,6 млн беженцев к вам, — цитирует ТАСС фрагмент телеобращения турецкого лидера.

С аналогичной угрозой Эрдоган уже выступал 5 сентября, тогда он требовал от Евросоюза поддержать действия Анкары по созданию зоны безопасности в Сирии.

Как писал News.ru, операцию против курдов на северо-востоке Сирии началась 9 октября. На следующий день в Турции заявили, что все обозначенные цели были захвачены.

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