Эрдоган получает первые поздравления с победой на президентских выборах Эрдогана поздравили с победой лидеры Катара, Узбекистана и Венгрии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Реджеп Тайип Эрдоган

По уточненным предварительным данным ЦИК Турции, действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган набирает 53,41%, а его соперник Кемаль Кылычдароглу — 46,59%. Некоторые коллеги Эрдогана уже начали поздравлять его с победой.

Например, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил коллегу, направив ему свою речь. Также среди первых позвонивших с поздравлениями эмир Катара и президент Узбекистана.

Тем временем на центральную площадь Анкары Кызылай стянули наряды полиции. Меры безопасности усилены на фоне рисков возникновения беспорядков со стороны сторонников проигравшего кандидата. На площадь съезжаются автобусы и микроавтобусы с дополнительными нарядами. По периметру выстраиваются полицейские с автоматами.

Также Генеральная прокуратура Стамбула начала расследование в связи с публикацией постов в соцсетях. Задержаны пятеро человек. По версии прокуратуры, задержанные распространяли ложную информацию, направленную на нарушение общественного порядка. Это могло создать вводящие в заблуждение, нереалистичные и ложные представления у общественности, считают в ведомстве.