Напряжённые отношения Абу-Даби и Дубая могут не пройти стресс-тест экономическим кризисом, который потряс Ближний Восток из-за распространения коронавируса нового типа. Сообщения о возможном слиянии некоторых активов двух эмиратов дали повод говорить об обострении политической ситуации внутри монархии. Дубай опасается, что после принятия финансовой помощи из столицы он попадёт в политическую зависимость.
Поводом для беспокойства стали сообщения агентства Reuters, в которых со ссылкой на источники
Долгие годы дистанция между политикой двух эмиратов росла. Серьёзный удар по экономике Дубая нанесла напряжённость вокруг Ирана, торговля с которым определяла его благосостояние. В 2018 году после раунда мощных экстратерриториальных санкций США в отношении Тегерана иранские компании были вытеснены на катарский и турецкий рынки,
Разочарование политикой Абу-Даби, говорят наблюдатели, есть и в других эмиратах. Так, шейхи ОАЭ с неодобрением смотрят на ту неокупаемую помощь, которую принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян оказывает самопровозглашённому фельдмаршалу Халифе Хафтару в Ливии, и на интерес центрального руководства страны к суданскому кризису. Проблема заключается в том, что столь высокий конфликтный потенциал политики принца Мухаммеда работает не на пользу монархии, полагают правители. Другой причиной для недопонимания становится неравномерное распределение доходов. Есть традиционные различия между такими зажиточными эмиратами, как Абу-Даби и Дубай, и остальными. Бедными, по широко распространённому мнению, можно считать «северные» эмираты — Аджман, Шарджу, Умм-эль-Кувейн, Фуджейру и Рас-эль-Хайму. Вероятно, коронакризис только обострил эту непохожесть.
Долгое время бытовало убеждение, что стабильность ОАЭ гарантируется общественным контрактом, который сводится к распределению нефтяных доходов в обмен на общественную лояльность, однако глобальная кризисная ситуация поставила под удар подобные принципы существования аравийских монархий. Велика вероятность, что противоречия Абу-Даби и Дубая могут запустить в стране опасный процесс, который отразится на всём регионе.
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