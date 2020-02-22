https://static.news.ru/photo/214a93fe-55b1-11ea-ba45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Department Of Defense/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Эксперты обвинили администрацию Трампа в распространении ядерного оружия на территории Ближнего Востока. По их словам, американский лидер постоянно ослабляет надзорные и регулирующие механизмы.

Решения политиков в Белом доме могут вызвать увеличенное распространение обычных и нетрадиционных видов вооружений, которые и без того трудно проследить. Отмечается, что несмотря на многочисленные протесты, в марте 2020 года министр энергетики США Рик Перри одобрил для шести американских компаний возможность продавать ядерные технологии, пишет портал albawaba.com.

Такой подход США может поставить под серьёзную угрозу десятилетия работы по контролю за распространением оружия повышенной опасности.

NEWS.ru писал ранее, что генсек НАТО Йенс Столтенберг отверг идею французского лидера Эммануэля Макрона провести диалог с ЕС по принятию общих для Европы мер ядерного сдерживания.