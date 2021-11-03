Десять человек ранены при атаке беспилотника на резиденцию премьера Ирака
Ксения Голуб
Ксения Голуб
07:22, 07 ноября 2021
Премьер-министр Ирака Мустафа аль-КазымиФото: twitter.com/makadhimi
Читайте нас в Google Новости
Во время атаки заминированного беспилотника на резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми было ранено 10 сотрудников службы охраны. Фотографии с места опубликовал телеканал Al-Hadath. При этом по официальным данным, сам глава правительства не пострадал. Об этом он сообщил лично, написав в Twitter, что он «в порядке».
Мы поддерживаем тесный контакт с иракскими силами безопасности, которые занимаются защитой суверенитета и независимости Ирака, и предложили свою помощь в расследовании этого нападения,— сообщается в заявлении представителя Госдепартамента США Неда Прайса.
Он отметил также, что Вашингтон осуждает теракт, который был направлен «на самое сердце иракского государства».
Ранее стало известно о том, что беспилотник, обстрелявший резиденцию премьера, предположительно, был перехвачен. Нападение было совершено в ночь на 7 ноября. Изначально СМИ опубликовали информацию о госпитализации премьера с лёгкими ранениями.