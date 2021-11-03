Десять человек ранены при атаке беспилотника на резиденцию премьера Ирака

Фото: twitter.com/makadhimi

Атака заминированным беспилотником на резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи не достигла своей цели — политик не пострадал. При этом ранения получили три его охранника, сообщает иракское агентство Shafaq.

Источник в службе безопасности сообщил в воскресенье, что трое сотрудников охраны премьер-министра Мустафы аль-Каземи были ранены во время атаки, нацеленной на его резиденцию в зелёной зоне, — отметило издание. Иракский...