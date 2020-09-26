Дамаск обвинил США и Турцию в оккупации

https://static.news.ru/photo/b2a4a32e-004e-11eb-96ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Azalden Idlib/INA Photo Agency/imago-images.de/Global Look Press

Глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что Дамаск не пожалеет сил для прекращения любыми способами оккупации части своих территорий со стороны США и Турции.

Видео выступления дипломата показали на сессии Генассамблеи ООН.

Продолжающееся нелегитимное присутствие американских и турецких сил на сирийской земле полностью юридически подпадает под определение «оккупация», — пояснил министр.

Он добавил, что Вашингтон и Анкара действуют напрямую либо через агентов-террористов, ополченцев-сепаратистов или нелегальные организации. Все эти операции незаконны и нарушают суверенитет Сирии, подчеркнул дипломат.

Мы ещё раз осуждаем все преступления так называемой глобальной коалиции, совершённые с начала её нелегальной интервенции против сирийцев на северо-востоке, — отметил Муаллем.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российское командование в Сирии угрожает оптимизировать присутствие в северных районах страны на фоне разногласий с неправительственными формированиями Демократических сил Сирии (ДСС), костяком которых выступают курдские военизированные отряды. Причиной недопонимания стало то, что ДСС позволили военному патрулю вооружённых сил США войти в город Тель-Тамр. Потенциальный уход делает курдов лёгкой добычей турецких сил.