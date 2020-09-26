Дамаск обвинил США и Турцию в оккупации

Глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что Дамаск не пожалеет сил для прекращения любыми способами оккупации части своих территорий со стороны США и Турции.
Видео выступления дипломата показали на сессии Генассамблеи ООН.
Продолжающееся нелегитимное присутствие американских и турецких сил на сирийской земле полностью юридически подпадает под определение «оккупация», — пояснил министр.
Он добавил, что Вашингтон и Анкара действуют напрямую либо через агентов-террористов, ополченцев-сепаратистов или нелегальные организации. Все эти операции незаконны и нарушают суверенитет Сирии, подчеркнул дипломат.
Мы ещё раз осуждаем все преступления так называемой глобальной коалиции, совершённые с начала её нелегальной интервенции против сирийцев на северо-востоке, — отметил Муаллем.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российское командование в Сирии угрожает оптимизировать присутствие в северных районах страны на фоне разногласий с неправительственными формированиями Демократических сил Сирии (ДСС), костяком которых выступают курдские военизированные отряды. Причиной недопонимания стало то, что ДСС позволили военному патрулю вооружённых сил США войти в город Тель-Тамр. Потенциальный уход делает курдов лёгкой добычей турецких сил.
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