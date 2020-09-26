Российские военные угрожают покинуть север Сирии

Российское командование в Сирии угрожает оптимизировать присутствие в северных районах страны на фоне разногласий с неправительственными формированиями Демократические силы Сирии (ДСС), костяком которых выступают курдские военизированные отряды. Об этом говорят эксперты и арабские ресурсы. Как сообщается, причиной недопонимания стало то, что ДСС позволили военному патрулю вооружённых сил (ВС) США войти в город Тель-Тамр. Потенциальный уход делает курдов лёгкой добычей турецких сил.

Первыми о том, что между ДСС и россиянами возникли разногласия, сообщили со ссылкой на свои источники эксперты Международного центра имени Вудро Вильсона. По их словам, военнослужащие ВС РФ пригрозили оставить Тель-Тамр без присмотра после того, как ДСС без согласования с кем-либо с российской стороны позволили американскому патрулю войти в этот населённый пункт, который расположен на автомагистрали M4. Позже сообщения появились и в других источниках. Отмечается, что нахождение в Тель-Тамре американцев привело к серьёзным спорам между курдскими командирами и российскими офицерами.

Российская военная полиция сопровождает гражданские автоколонны на участке трассы М4, который соединяет города Айн-Исса и Тель-Тамр, с мая этого года, следует из заявлений Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС). Контроль над прохождением маршрута и мониторинг районов, через которые идёт трафик, осуществлялся, как правило, подразделением беспилотной авиации. Сама протяжённость маршрута составляет более 160 км. Как отмечали в ЦПВС, трафик гражданских автоколонн удалось организовать благодаря совместной работе Центра по примирению и локальных администраций в сирийских провинциях Ракка и Хасеке. На днях сообщалось, что российская сторона пока что продолжает патрулирование, вывода сил зафиксировано не было.

Azalden Idlib / INA Photo Agency/Global Look Press

Российское присутствие в Тель-Тамре является щитом от потенциально возможного наступления турецкой армии и лояльных ей оппозиционных формирований из так называемой Сирийской национальной армии (СНА), которые претендуют на расширение своей зоны влияния. Несмотря на то, что российское командование часто прибегает к угрозам оставить курдов без соответствующего буфера на севере Сирии, вся ситуация отражает непростую ситуацию между российскими и американскими силами, которая уже не раз давала о себе знать на уровне столкновений между патрулями двух стран. Одним из наиболее громких инцидентов стала стычка в конце лета, когда российских военных обвинили в таране американской машины и нанесении травм военнослужащим ВС США.

После этого международная антитеррористическая коалиция, которая работает под эгидой США, перебросила на северо-восток Арабской Республики боевые машины пехоты Bradley. По словам официального представителя этой коалиции Уэйна Маротто, «техника механизированной пехоты поможет обеспечить защиту сил коалиции во всё более сложной обстановке на северо-востоке». Он обратил внимание на то, что коалиционные войска остаются тверды в своей приверженности разгрому остатков группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещено в РФ) на территории Арабской Республики.

В то же время, как отмечал представитель Центрального командования ВС США (CENTCOM) Билл Урбан, кроме боевых машин Bradley, в Сирию была переброшена радиолокационная станция Sentinel, а также увеличена интенсивность воздушного патрулирования «над местом расположения сил США». В Центральном командовании отмечали, что Америка «не стремится к конфликту с какой-либо другой страной в Сирии, однако будет защищать силы коалиции в случае необходимости».

Курдские же формирования оказываются заложниками этой ситуации.