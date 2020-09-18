США усиливают группировку в Сирии из-за дорожных войн с Россией

Центральное командование Вооружённых сил (ВС) США объявило об усилении присутствия на северо-востоке Сирии с целью обеспечить безопасность международной коалиции против «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ). Меры включают в себя развёртывание не только радиолокационной системы (РЛС) Sentinel, но и боевых машин Bradley. Не исключено, что такие шаги нацелены не столько против радикалов, сколько против российского контингента. Правда, у идеи усиления присутствия в этом районе есть свои трудности.

О новых мерах в Заевфратье говорится в заявлении Центрального командования. По этим данным, Соединённые Штаты отправляют на северо-восток Арабской Республики РЛС Sentinel, машины Bradley и увеличивают частоту авиапатрулирования над местами концентрации коалиционных сил. Эти действия, как сообщается, являются демонстрацией решимости США защищать свои войска в регионе и обеспечить продолжение миссии по уничтожению ИГ. Представители операции «Непоколебимая решимость» утверждают , что машины Bradley уже прибыли к месту назначения. Последний раз они перебрасывались в Сирию в октябре 2019 года на фоне активизации турецких войск, однако формально — для того, чтобы «одержать победу над остатками ИГ и защитить критически важную инфраструктуру».

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В заявлении Центрального командования подчёркивается, что США «не стремятся к конфликту с какой-либо другой страной в Сирии, однако при необходимости будут защищать силы коалиции». Подобные ремарки выглядят как предупреждение российским военнослужащим. С этим тезисом согласны в экспертной среде.

Текущее усиление сложно рассматривать вне контекста «патрульных войн» между США и Россией в северо-восточной Сирии. Последний громкий инцидент произошёл в конце лета. 27 августа США выступили с обвинением, что ВС РФ нарушили протоколы деконфликтации в районе населённого пункта Дерик. По этим оценкам, российская техника попыталась протаранить бронеавтомобиль коалиции, в результате чего пострадал экипаж американской машины. Так, у четырёх военнослужащих ВС США были диагностированы лёгкие симптомы сотрясения мозга. По версии же российской стороны, американцы нарушили установленные договорённости и захотели блокировать патруль российской военной полиции.

Тем не менее американское усиление в Заевфратье вряд ли обрадует арабские племена, которые критикуют коалицию за её этническую и военную политику. В августе этого года ситуация в северо-восточной провинции Дейр эз-Зор резко накалилась в связи с убийством одного из лидеров племени акидат Муташара аль-Хафла. Соплеменники покойного заявили, что он был убит курдскими отрядами народной самообороны, которые составляют основу поддерживаемых США Демократических сил Сирии (ДСС). Встреча старейшин этого племени закончилась решением сформировать собственные силы для выдворения из региона как американцев, так и курдов.

В ответ на упорное желание сыновей акидат сплотить ряды, чтобы избавиться от американской оккупации и её инструментов, старейшины и известные люди племени акидат решили сформировать политический совет из выдающихся людей и лидеров племени, задачей которых будет управление всеми делами в координации с текущими властями и создание армии, — говорилось в заявлении по итогам встречи.

Помимо этого, силам международной коалиции и ДСС было объявлено народное сопротивление. Тех арабов, которые успели присоединиться к неправительственным формированиям под эгидой США, призвали «вернуться домой». Такие настроения потенциально затрудняют любое расширение американского присутствия, какую бы цель оно ни преследовало.